Winnie the Pooh horror, il trailer è già un massacro Winnie the Pooh e Pimpi non ci sono più, adesso sono semplicemente un orso e un maiale feroci. Ecco il trailer.

È finalmente disponibile il trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey, il film che trasforma il beniamino di tutti i bambini in un horror vecchia scuola. Uno slasher movie, per essere precisi, diretto da Rhys Frake-Waterfield nel quale Winnie the Pooh e Pimpi (Piglet in lingua originiale), dopo essere stati abbandonati da Cristopher Robin, sono diventati selvaggi e assetati di sangue. Trama semplicissima, budget ridotto per un film che sta bene tra Sharknado e Lavalantula, ma che sta raccogliendo tanto hype e curiosità.

La Disney ha perso i diritti su Winnie the Pooh

Come è possibile che la Disney abbia concesso lo sfruttamento dei diritti di Winnie the Pooh in questo modo? Semplice: la Disney non ha più i diritti esclusivi sugli adattamenti dei libri di Alan Alexander Milne, noto per essere stato il prolifico scrittore dei libri per bambini dedicati al bosco dei 100 acri. Tra gli attori: Craig David Dowsett nei panni di Winnie the Pooh, Chris Cordell nei panni di Piglet e Nikolai Leon in quelli di Cristopher Robin. Il film è prodotto dalla Jagged Edge Productions, gestita dallo stesso regista, e da ITN Studio. Dovrebbe essere presto disponibile per il mercato dello streaming.

Leggi anche La Famiglia Addams di Tim Burton: prima foto e trailer della serie Mercoledì in autunno su Netflix

Il macabro trailer

Il trailer è macabro e rende bene l'idea dell'elemento demenziale unito a quello horror. Cristopher Robin, ormai cresciuto, porta la sua compagna nel Bosco dei 100 acri, tornandoci per la prima volta dopo molto anni. Purtroppo, però, scopre che i suoi amici d'infanzia sono diventati dei famelici mostri selvaggi. La loro vendetta per essere stati abbandonati sarà immediata. A quel punto, le due belve, tornate alle loro radici animali, arriveranno in una casa vicino al Bosco per completare la loro sete di sangue e vendetta. Winnie the Pooh e Pimpi non ci sono più, adesso sono semplicemente un orso e un maiale feroci.