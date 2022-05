Il film horror di Winnie the Pooh è realtà: ecco le prime immagini “Winnie the Pooh: Blood and Honey” sarà uno slasher movie e il trailer sarà in uscita nei primi giorni di giugno.

Se con Sharknado credevate di averle viste tutte, allora forse dovete vedere anche questa. È stato annunciato il film horror di Winnie the Pooh. Nulla di ufficiale, ovviamente; non si tratta di una produzione Disney ma di una pellicola indipendente. Si chiama "Winnie the Pooh: Blood and Honey" e Variety ha intervistato il regista della pellicola Rhys Waterfield, che per adesso non ha ancora un trailer, ma solo prime immagini.

Lo slasher movie di Winnie the Pooh

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" sarà uno slasher movie e il trailer sarà in uscita nei primi giorni di giugno. Tra le immagini rilasciate, quella di due maniaci, uno mascherato da Winnie the Pooh, pronti ad aggredire una giovane donna che impegnata in una serata di relax in una vasca idromassaggio. Una situazione classica da film horror. Il regista vanta la produzione di film come "Demonic Christmas Tree" e "Firenado", produzioni in stile grindhouse, ed ha affermato che questo film sarà "assolutamente folle". Dopo il clamore per le prime immagini rilasciate, il regista ha assicurato che "la post produzione sarà fatta il più velocemente possibile, ma ci assicureremo anche. che la qualità sia la più alta possibile. Sarà una priorità assoluta".

Pooh e Piglet, i due cattivi principali

In Winnie the Pooh: Blood and Honey, i due maniaci sono Pooh e Piglet, sono i cattivi principali: "Dal momento che Christopher Robin è stato allontanato da loro e dal momento che non gli è stato dato da mangiare, hanno dovuto badare a se stessi così tanto, che sono essenzialmente diventati dei selvaggi". I due personaggi sarebbero quindi caricaturali: "Sono tornati alle loro radici animali e non sono più addomesticati. Sono semplicemente un orso e un maiale feroci". Prodotto dalla Jagged Edge Productions, gestita dallo stesso regista, e da ITN Studio, il film è un sagace esperimento bilanciando horror e commedia, come nella migliore tradizione americana.