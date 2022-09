“The Fabelmans”, il film che segna il ritorno di Steven Spielberg Il primo teaser trailer dell’atteso film di Steven Spielberg, “The Fabelmans”. Con Michelle Williams, Gabriel LaBelle e Paul Dano.

"I film sono sogni che non dimenticherai mai". L'incipit del teaser trailer di "The Fabelmans", ultimo atteso film di Steven Spielberg con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch. Il film, esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, uscirà al cinema il 15 dicembre 2022 con 01 Distribution. Al Toronto International Film Festival è stato accolto da una standing ovation. Il NY Post lo ha definito: "Il film più bello dell'anno".

La trama di The Fabelmans

Presentato in anteprima il 10 settembre al Toronto International Film Festival, "The Fabelmans" è scritto dallo stesso Steven Spielberg e dal drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista, già candidato all'Oscar per Lincoln e Munich. "The Fabelmans" è la storia del sedicenne Sammy Fabelmans, cresciuto nell'Arizona del secondo dopoguerra. Il ragazzino scopre la magia e il potere salvifico del cinema e diventa regista. È Gabriel LaBelle a interpretare Sammy ("The Predator"), Michelle Williams è sua madre Mitzi, Burt, suo padre, è Paul Dano e Seth Rogen interpreta Bennie Loewy. Judd Hirsch è Boris, zio della madre.

La produzione e le musiche

"The Fabelmans" è prodotto da Kristie Macosko Krieger (West Side Story, The Post), Steven Spielberg, Tony Kushner, Carla Raij e Josh McLaglen. Le musiche originali sono di John Williams, cinque volte premio Oscar, i costumi sono di Mark Bridges e lo scenografo è Rick Carter, due volte vincitore dell'Oscar. Il montaggio è di Michael Kahn ACE e Sarah Broshar, tre volte vincitrice dell'Oscar. Il direttore della fotografia del film è Janusz Kaminski, due volte vincitore dell'Oscar. Una squadra dal grande pedigree.