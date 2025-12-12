Tom Cruise non farà più il film ambientato nello spazio, si sarebbe rifiutato di chiedere l’aiuto di Trump

Il film girato nello spazio di cui Tom Cruise sarebbe dovuto essere protagonista, non si farà più. Tra le motivazioni ci sarebbe quella secondo cui l’attore non avrebbe voluto chiedere il supporto di Trump.

Se c'è un attore di Hollywood che non si è mai tirato indietro nell'affrontare ruoli attraverso i quali superare i propri limiti, quello è Tom Cruise, ed è per questo che quando si è parlato della possibilità di girare un film nello spazio, il candidato protagonista non poteva che essere Mr Impossible. Eppure, sebbene ci fossero stati commenti entusiastici in merito alla possibile realizzazione delle pellicola, ad oggi pare che il progetto sia naufragato e uno dei motivi riguarderebbe il mancato supporto da parte del Presidente Trump.

Quando si è parlato per la prima volta del film nello spazio

Era il 2020, quindi ben cinque anni fa, quando per la prima volta si è parlato della possibilità di realizzare un film nello spazio, un progetto ambizioso con il quale si intrecciavano l'uso della tecnologia, il cinema e anche quell'innata capacità di Tom Cruise di cimentarsi in esperienze impossibili. Inizialmente anche l'amministratore NASA Jim Bridenstine, che era stato nominato da Trump, aveva scritto un tweet -successivamente cancellato- nel quale diceva:

La NASA è entusiasta di lavorare con Tom Cruise a un film a bordo della Stazione Spaziale! Abbiamo bisogno dei media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati affinché rendano realtà i piani ambiziosi della NASA.

Perché è saltata la produzione del film con Tom Cruise

Stando a quanto riportato da Page Six, sembrerebbe che per la realizzazione del film da girare nello spazio, Tom Cruise e Doug Liman (regista e produttore cinematografico) avrebbero avuto bisogno del supporto di Trump perché la realizzazione del film avrebbe richiesto la collaborazione della NASA e Space X di Elon Musk. Secondo alcune fonti vicine alla testata, pare che l'attore non abbia voluto chiedere alcun favore al Presidente degli Stati Uniti per poter realizzare questa impresa. Il motivo risiederebbe nella volontà da parte del divo di non schierarsi politicamente. Al momento non c'è stata nessuna risposta da parte dei diretti interessati.

Gli altri intoppi alla realizzazione del film

Non ci sarebbe solo questo, però, come ostacolo alla realizzazione del film nello spazio. Pare, infatti, che quando nel 2020 si parlò per la prima volta del film, la Universal Pictures stava valutando l'opportunità di comprare il progetto, ma sarebbe stato necessario trovare un'assicurazione che coprisse le riprese di un film girato oltre i confini terrestri e che coprisse, ovviamente, anche Cruise. A questo, poi, si aggiungerebbero anche gli altri progetti in cui erano impegnati sia Cruise che Liman e che avrebbero ritardato ancor di più la realizzazione dell'opera da primato mondiale.