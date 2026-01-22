Sulla targa della Ferrari in Buen Camino la previsione sul botteghino record: il significato di cosa c’è scritto

La targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare “il percorso di Maranello, più comodo e più bello” nel film Buen Camino nasconde in realtà un easter egg. I numeri e le lettere che la compongono altro non sarebbero che una divertente previsione del risultato record al botteghino.

La targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare "il percorso di Maranello, più comodo e più bello" nel film Buen Camino nasconde in realtà un easter egg. Stando a quanto riportato da Tv sorrisi e canzoni, i numeri e le lettere che la compongono altro non sarebbero che una divertente profezia del risultato record al botteghino.

Il noto settimanale scrive in un post su Instagram: "Non sono lettere a caso: è un "messaggio in codice" ideato dal regista Gennaro Nunziante. CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere successive OQT significano "Otterremo Questo Traguardo". Ebbene, la profezia si è avverata, visto che con gli incassi di ieri il film è arrivato a 70.927.929 euro e con la giornata di oggi supererà i 71 milioni".

Non si ha certezza se questo aspetto sia stato davvero curato da Gennaro Nunziante e Luca Medici con la volontà di inserire un easter egg che fungesse da buon auspicio per il film. Difficile anche pensare che il numero 71 fosse così chiaro come traguardo e così facile da predire, anche perché è probabile non rimanga nemmeno lo stesso. Al di là di quanto possa più o meno sembrare una libera interpretazione, la targa ha iniziato a girare nelle ultime ore e i fan del film si sono divertiti ad avvalorare questa teoria. Intanto ad oggi Buen Camino è arrivato a incassare € 71.198.036, tallonato da La Grazia di Paolo Sorrentino che nella sua prima settimana di programmazione ha raggiunto rapidamente la cifra di € 3.274.095. Film che ha segnato il boxoffice delle feste è stato anche No other Choice che ha raggiunto i € 2.681.678 di incasso e un ottimo ritorno in termini di critica.