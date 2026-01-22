Sulla targa della Ferrari in Buen Camino la previsione sul botteghino record: il significato di cosa c’è scritto
La targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare "il percorso di Maranello, più comodo e più bello" nel film Buen Camino nasconde in realtà un easter egg. Stando a quanto riportato da Tv sorrisi e canzoni, i numeri e le lettere che la compongono altro non sarebbero che una divertente profezia del risultato record al botteghino.
Il noto settimanale scrive in un post su Instagram: "Non sono lettere a caso: è un "messaggio in codice" ideato dal regista Gennaro Nunziante. CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere successive OQT significano "Otterremo Questo Traguardo". Ebbene, la profezia si è avverata, visto che con gli incassi di ieri il film è arrivato a 70.927.929 euro e con la giornata di oggi supererà i 71 milioni".
Non si ha certezza se questo aspetto sia stato davvero curato da Gennaro Nunziante e Luca Medici con la volontà di inserire un easter egg che fungesse da buon auspicio per il film. Difficile anche pensare che il numero 71 fosse così chiaro come traguardo e così facile da predire, anche perché è probabile non rimanga nemmeno lo stesso. Al di là di quanto possa più o meno sembrare una libera interpretazione, la targa ha iniziato a girare nelle ultime ore e i fan del film si sono divertiti ad avvalorare questa teoria. Intanto ad oggi Buen Camino è arrivato a incassare € 71.198.036, tallonato da La Grazia di Paolo Sorrentino che nella sua prima settimana di programmazione ha raggiunto rapidamente la cifra di € 3.274.095. Film che ha segnato il boxoffice delle feste è stato anche No other Choice che ha raggiunto i € 2.681.678 di incasso e un ottimo ritorno in termini di critica.