Sei mai stata sulla Luna?, la favola del contadino Raoul Bova e di Liz Solari Questa sera va in onda su Rai1 il film Sei mai stata sulla luna?, diretto da Paolo Genovese e con Raoul Bova e Liz Solari nel cast. Giulia è una 30enne che ha successo, soldi, e lavoro, ma quando un notaio le dice che ha ereditato una masseria nelle campagne pugliesi, la sua vita prenderà una svolta diversa.

A cura di Redazione Spettacolo

Questa sera, 12 gennaio, su Rai1 va in onda Sei mai stata sulla luna?, film diretto da Paolo Genovese (già regista di Immaturi, Supereroi e Tutta colpa di Freud) e con Raoul Bova e Liz Solari nel cast. I protagonisti sono proprio loro, nel panni rispettivamente di un contadino e di una sensuale donna manager che porterà scompiglio nelle splendide campagne pugliesi. Ad incorniciare il tutto, masserie e cittadine pugliesi. Il film è disponibile in streaming su Raiplay.

La trama del film

Giulia è una sensuale donna di 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Non le manca nulla, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando un notaio le dice di aver ereditato una masseria e si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto, che le farà capire che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. Ma quando la felicità sarà ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Il cast del film con Raul Bova e Liz Solari

Liz Solari in una scena del film Sei mai stata sulla luna?

Il cast completo è composto da: Raoul Bova (Renzo), Liz Solari (Giulia), Sabrina Impacciatore (Mara), Neri Marcorè (Pino), Giulia Michelini (Carola), Sergio Rubini (Delfo), Emilio Solfrizzi (Felice), Pietro Sermonti (Marco), Nino Frassica (Oderzo), Paolo Sassanelli (Rosario), Dino Abbrescia (Il notaio De Santis), Rolando Ravello (Don Carlo), Isabella Briganti (Anita) e Mia Benedetta (Bernadette).

Dove è girato Sei mai stata sulla Luna?, le location

Sei mai stata sulla luna? è stato girato in Puglia, tra cittadine e masserie. Alcune scene hanno come sfondo la città di Brindisi, Martina Franca, e il centro di Nardò, in provincia di Lecce. Altre sono state realizzate nella Masseria Lupoli, in provincia di Taranto.