Richard Gere: “Non ci sarà un remake di Pretty Woman, ora penso solo ai miei figli” Non farà né il regista né lavorare sul set di un ipotetico remake di Pretty Woman, Richard Gere a Catanzaro ospite del Magna Graecia Film Festival ha confessato di volersi occupare solo dei figli per ora.

Richard Gere è tornato in Italia, il paese che lui considera "la sua seconda casa". Ospite del magna Graecia Film Festival a Catanzaro ha risposto alle domande dei tanti giornalisti presenti confessando di non avere – per ora – intenzione di fare il regista, preferisce oggi dedicarsi ai suoi figli Homer James Jigme, nato nel 2000 dal matrimonio con Carey Lowell, Alexander e il terzo figlio (di cui non si sa il nome) nati nel 2019 e 2020 da mamma Alejandra Silva. Nonostante siano passati quarant'anni da quando vestiva i panni di un affascinante affarista in Pretty Woman, il tempo per lui e per i fan del cinema non sembra essere passato. Ma un remake del film non ci sarà: nonostante il regista Garry Marshall gliel'abbia proposto già in passato, la star di Hollywood ha chiuso ogni possibilità di rivederlo nel ruolo di Edward Lewis.

Nel futuro di Richard Gere non c'è il remake di Pretty Woman

L'attore americano oggi 73enne al Magna Graecia Film Festival ha assicurato che non è sua intenzione fare il regista "anche se non lo escludo del tutto. Preferisco ora occuparmi dei miei figli" ha detto ai giornalisti, subito prima della domanda sul possibile remake di Pretty Woman.

Non potrà esserci sequel né remake perché quel film nacque come un innamoramento, cioè senza voler arrivare a quei picchi di successo che poi ebbe. Ma nonostante più di una volta lo stesso regista Garry Marshall mi abbia proposto un possibile remake, immaginando strani sviluppi, alla fine non se n'è mai fatto nulla.

Quel film, cult del cinema, lo ha descritto come "una magia, un tocco magico", difficile da poter ricreare.

A Catanzaro è con la moglie Alejandra Silva

Il divo di Hollywood è arrivato questa mattina in Calabria, diretto a Catanzaro, dove è stato ospite del Festival diretto da Gianvito Casadonte. Con sé Richard Gere ha portato anche la moglie, Alejandra Silva, 33 anni più giovane di lui e che nel 2020 ha dato alla luce il loro secondo figlio insieme. Lei, attivista spagnola figlia dell'ex vicepresidente del Real Madrid, è la terza moglie dell'attore: lo ha conosciuto grazie al suo impegno nel mondo della beneficenza. I due si sono sposati nel 2018 a New York.