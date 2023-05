Morto Alessandro D’Alatri, il regista di Americano Rosso e I Bastardi di Pizzofalcone aveva 68 anni È scomparso Alessandro D’Alatri, regista vincitore di un David di Donatello nel 1991 come miglior esordiente, che negli ultimi anni aveva diretto molti titoli di fiction per la Tv. Aveva 68 anni ed era malato da tempo.

A cura di Andrea Parrella

È morto il regista Alessandro D'Alatri, romano, aveva 68 anni ed era noto per una serie di lavori molto noti tra cinema e televisione, in particolare Americano Rosso, La Febbre, Il Commissario Ricciardi. Ne dà notizia l'Ansa, la causa della morte è una malattia non meglio specificata da cui Alatri era evidentemente affetto. Molti i film per i quali è ricordato D'Alatri, e in tutto i lungometraggi da lui diretti, dai già citati Americano Rosso (per il quale aveva vinto il David di Donatello nel 1991 come miglior regista esordiente), La Febbre, fino al più recente Startup, del 2017. Quanto alla fiction tv, il regista aveva diretto titoli molto noti come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e Un Professore.

Lo spot per il canone Rai e i 150 anni dell'unità d'Italia

Nella sua carriera anche molti spot pubblicitari e videoclip. In particolare, nel 2008 aveva realizzato per la Rai una campagna pubblicitaria dai toni assai ironici per il canone d'abbonamento dove noti personaggi storici (Adamo ed Eva, Dante Alighieri, Galileo Galilei, Napoleone, Robespierre, Karl Marx) guardando i programmi Rai modificano i loro comportamenti e le loro decisioni. Nel 2011 aveva diretto uno spot per il servizio pubblico in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dall'unità d'Italia in cui, con piglio sarcastico, giocava sulle realtà linguistiche particolari della penisola attribuendo rilevanza proprio al valore che la televisione ha avuto nell'unificazione linguistica. Nel 2005 dirige il video di Mentre tutto scorre dei Negramaro, mentre nel 2009 è il regista del videoclip di Ancora qui, il nuovo singolo con cui Renato Zero ritorna protagonista della scena musicale italiana.

Oltre la Tv e il cinema, l'esperienza a teatro

Oltre il cinema e la televisione, Alessandro D'Alatri si è occupato anche di regia in ambito teatrale. Nella stagione 2013 è il regista dello spettacolo Quando la moglie è in vacanza di George Axelrod, con Massimo Ghini ed Elena Santarelli e le musiche di Renato Zero.