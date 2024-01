La storia vera di Quando Hitler rubò il coniglio rosa, il film ispirato al libro di Judith Kerr Il film verrà trasmesso mercoledì 24 gennaio, alle ore 21.30 su Rai 1, in vista della Gionata della Mamoria del 27 gennaio. Ecco la trama e la storia vera e autobiografica dell’autrice del libro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando Hitler rubò il coniglio rosa è un film ispirato al romanzo di Judith Kerr, in cui l'autrice racconta la sua infanzia e, più in generale, quel periodo della vita trascorso negli anni in cui la Germania era governata da Hitler. Il senso del titolo fa proprio riferimento all'infanzia come periodo della vita sottratto ai bambini nati e cresciuti in quegli anni bui per la Germania. Il film, che verrà trasmesso mercoledì 24 gennaio, alle ore 21.30 su Rai 1, in vista della Gionata della Mamoria che cadrà il 27 gennaio, ripercorre proprio la storia dell'autrice e non a caso la protagonista, Anna, si chiama così perché questo è il secondo nome della scrittrice.

H2: La storia vera di Judith Kerr

Il romanzo è ispirato all'infanzia di Judith Kerr, figlia di uno scrittore e critico teatrale oppositore del regime nazista. Una situazione simile a questa è descritta proprio nel romanzo, uscito negli anni Settanta e concepito dopo che l'autrice ebbe l'ispirazione mentre guardava la commedia musicale Tutti insieme appassionatamente con suo figlio di otto anni, come lei stessa ha raccontato. Da qui è derivata la sua decisione di narrare la propria storia da bambina fu motivata dalla volontà di rivelare la verità sulla dura realtà del nazismo, vista attraverso gli occhi di un bambino.

La trama del libro Quando Hitler rubò il coniglio rosa

Germania, 1933. Hitler è salito al potere e per il papà di Anna, un famoso giornalista ebreo non gradito al nazismo, la situazione è diventata pericolosa. Comincia la fuga di Anna e della sua famiglia attraverso l’Europa alla ricerca di un luogo sicuro dove stabilirsi. Cambiare e adattarsi ogni volta non è facile, ma la cosa più importante è restare tutti insieme. Emozioni, paura, sorpresa e anche sorrisi si mischiano in questa storia ambientata in uno dei momenti più cupi della storia.