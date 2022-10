Il pagliaccio torna a colpire: Terror Train, il remake del film che fece esordire Jamie-Lee Curtis Il film che ha fatto esordire Jamie-Lee Curtis come “scream-queen” torna in un remake in chiave moderna. È un Halloween ricco di film horror.

Il 2022 è un anno particolarmente fecondo per i film horror nel periodo di Halloween. Dopo il grande successo nelle sale di Terrifier 2 e le nuove uscite in piattaforma, come nel caso di Netflix e del suo recente successo "The Watcher", un altro grande titolo è pronto a spaventare il pubblico di tutto il mondo. Parliamo di Terror Train, remake del film che di fatto ha consegnato Jamie-Lee Curtis tra le ‘scream queen' d'America. Fu proprio dopo Terror Train, che l'attrice accettò poi il ruolo in Halloween e il resto è storia. Ma torniamo a "Terror Train", il remake dello slasher movie col sadico pagliaccio pronto a fare incetta di donne e uomini arriverà in piattaforma, su Tubi, il 21 ottobre. Sarà un Halloween perfetto.

La sinossi è molto semplice: un treno, una festa in maschera, i ragazzi e le ragazze di un college che non vedono l'ora di fare festa. Tutto andrà malissimo, ovviamente. In questo senso, la rivisitazione di Terror Train sembra molto fedele al film originale. Potrebbe essere spiazzante e sorprendente, nonostante tutto. La sinossi ufficiale del film:

In questa rivisitazione contemporanea dello storico Terror Train, l'eccitazione inquietante è nell'aria quando Alana e un gruppo di studenti universitari salgono a bordo di un treno per una festa a tema per Halloween, ma il loro divertimento si trasforma in terrore quando i partecipanti vengono uccisi uno ad uno da un assassino sconosciuto. Nascosti dai costumi e infestati dal caos, tutti sono sospetti. Mentre il treno della festa prosegue a tutto vapore, Alana deve correre contro i binari per trovare l'assassino prima di diventare la prossima vittima.

Diretto da Philippe Gagnon, nel cast ci sono attori giovani e vecchie glorie del cinema di genere: Robyn Alomar, Tim Rozon, Corteon Moore, Romy Weltman e Max Laferriere.