I fratelli De Filippo avrà un sequel, l'annuncio di Sergio Rubini: "Iniziamo la scrittura" I fratelli De Filippo, film del 2021 sulla vita di Eduardo, Peppino e Titina, avrà un sequel. Lo ha annunciato il regista Sergio Rubini: "Abbiamo sempre pensato a una narrazione divisa in due parti".

I fratelli De Filippo, film del 2021 sulla vita di Eduardo, Peppino e Titina, avrà un sequel. Lo ha annunciato il regista Sergio Rubini durante la manifestazione Campania Libri: "Per il seguito dei Fratelli De Filippo stiamo per iniziare la scrittura". L'attore e regista ha rivelato che il progetto era sempre stato pensato come una storia a due fasi: "Il progetto fin dall'inizio prevedeva il racconto della prima fase, quella della rivalsa che condusse al successo per poi passare alla sofferenza e alla dissoluzione del trio portandoci fino a quando Eduardo scrisse Napoli milionaria'. Perche' l unione fa la forza, la divisione fa l'individuo. Per motivi produttivi decidemmo poi di tagliare la nostra storia in due".

Le anticipazioni sul sequel dei Fratelli De Filippo

Sergio Rubini ha dato alcune anticipazioni sul sequel dei Fratelli De Filippo. La seconda parte del film comincerà esattamente dal giorno dopo il finale, nel Natale del 1931:

Li abbiamo lasciati nel Natale del 1931 e la seconda parte partirà dal giorno dopo. Sarà più straziante perché racconterà la guerra ma anche la speranza della rinascita. Sono meridionale, da ragazzino avevo già subito il fascino di Eduardo, mio padre aveva un filodrammatica. La storia di questa famiglia d'arte mi aveva colpito, è quella straziante di tre fratelli. E' una storia che però ci dà una speranza. Puoi nascere nelle retrovie ma con la forza puoi cambiare il tuo destino. E' un modo anche di raccontare la storia del nostro paese, che alla fine con forza, rialza la testa e ritrova sempre la dignità.

Il cast del film

Nel cast de I Fratelli De Filippo ci sono Mario Autore nel ruolo di Eduardo, Domenico Pinelli nel ruolo di Peppino e Anna Ferraioli Ravel nel ruolo di Titina. Nel cast del primo film ci sono anche Vincenzo Salemme, nel ruolo di Riccardo Ruggiti, Marisa Laurito nel ruolo di Rosa De Filippo, Giancarlo Giannini nel ruolo di Eduardo Scarpetta e Biagio Izzo nel ruolo di Vincenzo Scarpetta.