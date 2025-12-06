Film in uscita al cinema a Natale 2025 e a Capodanno 2026: data e trama dei titoli di dicembre e gennaio

L’elenco completo di tutti i film in uscita al cinema a Natale 2025 e a Capodanno 2026. I più attesi nelle sale a dicembre e a gennaio, da Buen Camino di Checco Zalone a La grazia di Paolo Sorrentino.

Tutti i film in uscita a Natale 2025 e a Capodanno 2026. Dicembre e gennaio saranno mesi ricchi di nuove uscite in grado di accontentare tutti i gusti: dai film di animazione per bambini, alla commedia, fino ai thriller psicologici. Ecco l'elenco completo di tutti i film in uscita al cinema, con le date di rilascio e la trama. Spiccano i film Primavera e Buen Camino di Checco Zalone, in uscita il 25 dicembre e Una di famiglia – The Housemaid e No other choice – Non c'è altra scelta nella sale l'1 gennaio 2026. Per i bambini, l'offerta spazia da La piccola Amélie a SpongeBob – Un'avventura da pirati.

Buen camino, il nuovo film di Checco Zalone – 25 dicembre

Il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, uscirà il 25 dicembre. Checco, stavolta, si cala nei panni di un uomo che grazie all'eredità ricevuta dalla sua famiglia è ricchissimo e anche viziato. Un giorno, però, tutto cambia. Zalone si vedrà costretto a lasciare tutti i suoi privilegi per partire alla ricerca della figlia adolescente. E così, si troverà a cimentarsi con una prova ardua come il Cammino di Santiago.

Primavera – 25 dicembre

Primavera uscirà il giorno di Natale. Il film è ambientato a Venezia nel 1716 e segue le vicende delle giovani musiciste che si trovano presso l'orfanotrofio dell'Ospedale della Pietà. Tra loro c'è Cecilia, in grado di incantare con il suo violino, mentre è tormentata dal pensiero della madre mai conosciuta, a cui scrive lunghe lettere. Si esibisce per ricchi mecenati con il volto coperto da una maschera. Quando Antonio Vivaldi diventerà l'insegnante di violino dell'orfanotrofio, la sua vita verrà stravolta.

Avatar – Fuoco e cenere – 17 dicembre

L'attesissimo film uscirà il 17 dicembre. Jake e la moglie Neytiri vivono presso la tribù dei Metkayina. Stanno ancora facendo i conti con una perdita devastante: la morte del figlio Neteyam. La situazione precipita quando si imbattono in una tribù Na'vi, molto più aggressiva, il Popolo della Cenere, guidati dalla spietata Varang. Quest'ultima si allea con Quaritch, nemico giurato di Jake. Quaritch lancerà un attacco distruttivo su Pandora.

Norimberga – 18 dicembre

Il film diretto da James Vanderbilt uscirà il 18 dicembre 2025. Racconta dello psichiatra Douglas Kelley che dopo la Seconda Guerra Mondiale si occupa di stabilire se i leader nazisti siano idonei per sostenere il processo di Norimberga. Via via diventerà sempre più ossessionato dalla volontà di comprendere i meccanismi del male e così stringerà un legame pericoloso con Hermann Göring.

Monsieur Aznavour – 18 dicembre

Il film in uscita giovedì 18 dicembre ripercorre la vita privata e la brillante carriera del cantautore Charles Aznavour. In particolare si concentra sulla parte inedita del suo vissuto, dagli inizi a quando ottenne la fama internazionale. Nel cast Tahar Rahim, Victor Meutelet, Rupert Wynne-James e Bastien Bouillon.

Un Topolino sotto l’albero – 18 dicembre

Un topolino e la sua famiglia saranno pronti a tutto per difendere il Natale. Il film, in uscita il 18 dicembre, è ricco di magia e di azione. La trama racconta le vicende di una famiglia di topolini che ingaggiano una lotta contro gli umani che infestano quella che sentono come la loro casa.

Lupin the IIIRD: The Movie, La Stirpe Immortale – 11 dicembre

In uscita l'11 dicembre 2025, la trama vede il noto ladro gentiluomo riunito con la sua banda su un'isola spettrale. Così, parte una nuova avventura. I ladri, infatti, saranno impegnati nella ricerca di un tesoro misterioso. L'impresa, pericolosa come sempre, sarà anche un'occasione per celebrare tutti i film precedenti che hanno visto protagonista Lupin.

Una di famiglia: The Housemaid – 1 gennaio

Questo thriller psicologico arriverà nelle sale l'1 gennaio. Millie, interpretata dall'attrice Sydney Sweeney, è una donna che si porta dietro un pesante fardello. Mentre fugge dal suo passato, si ritrova a lavorare come domestica nella villa di Nina e Andrew Winchester, interpretati da Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. Ma la situazione precipita quando l'esperienza si rivela intrisa di segreti e scandali.

Lo sconosciuto del Grande Arco – 1 gennaio

Il film, in uscita l'1 gennaio, ripercorre la storia di Johann Otto von Spreckelsen, l'architetto danese che nel 1983 vinse il concorso per la Grande Arche de la Défense indetto da François Mitterrand. Il percorso, tuttavia, si rivela tortuoso per lui, che sarà combattuto tra il suo sogno di creare un'opera universale e le pressioni che riceverà dalla politica e dalla burocrazia.

La piccola Amélie – 1 gennaio

Il film, in uscita a Capodanno, racconta in modo magico e poetico lo sguardo di una bambina di tre anni. Gli spettatori assisteranno a un vero e proprio viaggio nella prima infanzia, in grado di incantare con la sua purezza grandi e piccini.

No Other Choice: Non c'è altra scelta – 1 gennaio

In uscita l'1 gennaio, racconta il dramma di un uomo che perde il lavoro e non sa più come provvedere alla sua famiglia. Rischia di perdere tutto, poi una possibilità si affaccia all'orizzonte. Ma per ottenere l'impiego dovrà primeggiare rispetto ad altri tre candidati. Così, decide di ricorrere a un metodo estremo.

SpongeBob: Un'avventura da pirati – 1 gennaio

SpongeBob torna al cinema a Capodanno. Il noto personaggio, in questa nuova avventura, intende dimostrare a tutti di essere coraggioso. In particolare, vuole convincere Mr. Krabs. Così decide di partire alla ricerca dell'Olandese Volante, il pirata fantasma.

L'elenco completo dei film in uscita a dicembre 2025 e a gennaio 2026

8 dicembre 2025:

Jujutsu Kaisen – Esecuzione

9 dicembre 2025:

Fino alla fine del mondo

Brunello – Il visionario garbato

11 dicembre 2025:

Gioia mia

L'ombra del corvo

Leopardi&Co.

Vita privata

Lupin The IIIrd – The Movie – La Stirpe Immortale

Un inverno in Corea

The Teacher

Articolo 1

17 dicembre 2025:

Avatar – Fuoco e Cenere

18 dicembre 2025:

Father Mother Sister Brother

Norimberga

Monsieur Aznavour

Tony, Shelly e la Luce Magica

Un Topolino sotto l'albero

22 dicembre 2025:

La mia famiglia a Taipei

25 dicembre 2025:

Buen Camino

Primavera

1 gennaio 2026:

Una di famiglia – The Housemaid

Lo sconosciuto del Grande Arco

La piccola Amélie

No Other Choice – Non c'è altra scelta

SpongeBob – Un'avventura da pirati

8 gennaio 2026:

Ultimo schiaffo

Polvere di stelle

Sirat

Song Sung Blue – Una melodia d'amore

12 gennaio 2026:

A history of violence

15 gennaio 2026:

La grazia

Sorry, Baby

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

19 gennaio 2026:

Willie Peyote – Elegia Sabauda

The Disappearance of Josef Mengele

20 gennaio 2026:

Elena del Ghetto

22 gennaio 2026:

Mercy: Sotto Accusa

Sentimental Value

Marty Supreme

Return to Silent Hill

2 cuori e 2 capanne

29 gennaio 2026: