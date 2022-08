È morto Ralph Eggleston, art director e animatore dei cartoni di successo di Pixar e Disney Ralph Eggleston è morto all’età di 56 anni dopo aver lottato contro un cancro: è stato art director e animatore dei cartoni di successo di Pixar e Disney come Aladdin, Il re Leone, Pocahontas, Toy Story.

A cura di Gaia Martino

È morto Ralph Eggleston, regista, animatore e sceneggiatore americano, che ha lavorato per i più celebri cartoni animati Pixar e Disney. Ha ricoperto il ruolo di art director per Cars, Gli incredibili, A Bug's Life, Toy Story, Toy Story 2 della Pixar, e per Pocahontas, Il re leone e Aladdin della Disney. Ha vinto tre Annie Awards ed ha diretto il cortometraggio For the Birds (Pennuti spennati) vincitore di un Oscar. Il suo ultimo lavoro è stato in "Soul" del 2020, dove ha lavorato come disegnatore nel dipartimento artistico. Dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, si legge su Variety, si è spento all'età di 56 anni.

L'omaggio della Pixar e il saluto di amici e colleghi

Con un tweet la casa di produzione cinematografica Pixar ha omaggiato Ralph Eggleston, dopo la notizia della sua morte. A corredo di un'immagine di lui mentre disegna, ha aggiunto il testo: "In memoria di Ralph Eggleston, animatore, regista, direttore artistico, artista di storyboard, scrittore, scenografo e il nostro caro amico. Pixar e il mondo te ne saranno per sempre grati".

Anche Steven Clay Hunter, regista per la Pixar, ha commentato la drammatica notizia su Twitter: “Un talento incredibile. Meraviglioso essere umano. Fottuto cancro", come Chris Burrows, che lo ha ricordato:

RIP Eggman. Il mondo dell'animazione è molto più oscuro oggi. Mi mancherà soprattutto il modo in cui consigliavi con entusiasmo i vecchi film horror, con tanto di aneddoti sul reparto artistico. Il fatto che ti piacevo è uno dei miei risultati più orgogliosi.

Il regista e sceneggiatore Angus MacLane, regista di Lightyear della Disney-Pixar , ha reso omaggio al collega e amico, condividendo i suoi disegni, e ricordando il suo talento: