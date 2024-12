video suggerito

Cillian Murphy sconvolge i fan: "È tornato nel film come zombie", la verità sul trailer di "28 anni dopo" Una figura scheletrica che appare nel trailer di 28 anni dopo ha scatenato i commenti dei fan di Cillian Murphy sui social. In molti si sono chiesti se sia lui a indossare i panni di uno zombie nel sequel della saga di Danny Boyle. Svelata l'identità della figura scheletrica.

Quel corpo scheletrico dalle fattezze incredibilmente simili a Cillian Murphy ha scatenato un dibattito sui social, dove la maggior parte degli utenti si è detta spaventata per il suo aspetto. C'è solo un piccolo dettaglio, lo zombie che appare nel trailer di 28 anni dopo – terzo capitolo del franchising firmato Danny Boyle – non è la star di Oppenheimer. A fare chiarezza sull'equivoco ci ha pensato il Guardian, svelando l'identità della figura misteriosa.

Perché sul web tutti hanno scambiato Cillian Murphy per uno zombie

Un dettaglio del trailer di 28 anni dopo – sequel di 28 giorni dopo e 28 settimane dopo – diffuso qualche giorno fa ha scatenato i commenti sui social. In tanti, infatti, hanno visto nell'emaciato membro dei non morti il volto di Cillian Murphy. Tra chi fa commenti sul suo aspetto fisico e chi è entusiasta per la sua partecipazione al film, tutti si sono convinti del suo ritorno nel cast. L'attore, infatti, aveva preso parte al primo capitolo della saga, con i fan entusiasti per la sua ricomparsa: "Oh Dio, finalmente! Non mi aspettavo che Cillian Murphy tornasse così! Sono sconvolto!".

Chi è l'attore che appare nel trailer di 28 anni dopo

A svelare la verità sull'identità della figura scheletrica nel trailer di 28 anni dopo ci ha pensato il Guardian. Il giornale inglese ha fatto sapere che a interpretare l'"Emaciated Infected" nel film che uscirà a giugno 2025, non è Murphy ma Angus Neill. Non si tratta di un volto noto al pubblico, ma di un mercante d'arte specializzato in dipinti antichi che ha lavorato come modello, scelto personalmente dal regista per via delle sue caratteristiche fisiche. "Danny mi ha detto che mi aveva sempre pensato per il ruolo – ha spiegato Neill – Così ci siamo incontrati, abbiamo fatto amicizia e ho accettato di partecipare".