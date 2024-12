video suggerito

American Psycho, scelto il nuovo Patrick Bateman al posto di Christian Bale: i fan protestano Il film di Luca Guadagnino riporta al cinema il personaggio di Patrick Bateman che fu di Christian Bale, ma i fan protestano per la scelta del nuovo attore. Ecco di chi si tratta.

"Ehi, Paul!". La mitica frase della sanguinolenta scena di American Psycho pronunciata dal Patrick Bateman di Christian Bale avrà un volto e un suono differente in quello che sarà il remake che girerà Luca Guadagnino del capolavoro di Bret Easton Ellis. Secondo quanto anticipato da Variety, sarà Austin Butler a interpretare il ruolo dello psicopatico protagonista e i fan non l'hanno presa bene.

Austin Butler sarà il nuovo Patrick Bateman: la reazione dei fan

Molti fan si sono lamentati su X e hanno manifestato il loro disappunto per la scelta di Austin Butler come nuovo Patrick Bateman: "Sono letteralmente devastato che Austin Butler sia stato scelto come Patrick Bateman", ha addirittura scritto un utente. Alcuni ritengono che il ruolo non potrà mai essere paragonabile a quello che fece Christian Bale, oramai 24 anni fa mentre un altro utente ha osservato: "Se doveva esserci un remake, la scelta giusta sarebbe stata un volto sconosciuto circondato da attori di talento". Va riconosciuto, però, che la mano di Luca Guadagnino dovrebbe garantire la giusta distanza da qualsiasi tipo di paragone. Austin Butler, del resto, è molto apprezzato per i suoi precedenti lavori, soprattutto Elvis e Dune.

Il film non sarà il solito remake

Il film di Luca Guadagnino non sarà il solito remake del film del 2000 e che fu diretto da Mary Harron, ma sarà una reinterpretazione tipica del regista, come d'altronde ha già fatto con Suspiria. C'è chi attacca anche questo aspetto: "Non abbiamo bisogno di un nuovo American Psycho. Non importa chi lo diriga o chi lo interpreti, perché il film è qualcosa di sacro". Un altro ha aggiunto: "L'American Psycho di Mary Harron è così perfetto che un altro adattamente sembra inutile". Ma c'è anche chi dà credito al regista: Se c'è qualcuno che può fare questo remake, quello è Luca Guadagnino".