A che ora esce Altri 365 giorni, il terzo capitolo del film su Netflix Altri 365 giorni è il terzo film della saga erotica di Netflix con Michele Morrone in arrivo venerdì 19 agosto su Netflix.

Da venerdì 19 agosto su netflix sarà disponibile il nuovo film di 365 giorni, terzo film della saga erotica dal titolo The Next 365 days tradotto in italiano con il titolo Altri 365 giorni. Nel cast ritorna Michele Morrone nel ruolo di Massimo Torricelli e c'è Simone Susinna nel ruolo di Marcelo Nacho Matos. Confermatissima, ovviamente, anche Anna Maria Sieklucka nel ruolo di Laura, la protagonista femminile. I film sono tratti dai romanzi di Blanka Lipinska.

A che ora esce il terzo capitolo di 365 giorni su Netflix

Ma a che ora esce il terzo capitolo della saga di 365 giorni su Netflix? Contrariamente a quanto si possa credere, le serie tv e i film di Netflix Italia non vengono aggiunti allo scoccare della mezzanotte, almeno non i contenuti originali Netflix. Per una questione legata al fuso orario, in Italia gli "Originali Netflix" arrivano sulla piattaforma a partire dalle ore 9 del giorno previsto d'uscita, in questo caso venerdì 19 agosto.

La crisi tra Laura e Massimo, dove eravamo rimasti

Nel secondo capitolo della saga – 365: Adesso – Massimo Torricelli ha fatto i conti col ritorno di suo fratello e con le questioni in famiglia rimaste in sospeso. Il misterioso Nacho, intanto, si è fatto avanti nel tentativo di conquistare Laura, ma in realtà appartiene a una famiglia criminale spagnola, desiderosa di spazzare via i Torricelli. Nel terzo film, la relazione di Laura e Massimo è sempre più in crisi: Nacho, sempre più ostinato, farà di tutto per farli separare.