30 anni di The Bodyguard. Kevin Costner su Whitney Houston: “Non si bastava mai, per questo era grande” Il 25 novembre 1992 uscì al cinema il film The Bodyguard e la splendida voce di Whitney Houston stregò il mondo con I Will Always Love You. Kevin Costner ai suoi funerali: “Non si sentiva mai abbastanza, era timorosa e insicura nonostante il riscontro del pubblico. Questa era la sua grandezza e anche quello che alla fine l’ha compromessa”.

Il 25 novembre 1992 uscì al cinema il film The Bodyguard e la splendida voce di Whitney Houston stregò il mondo con I Will Always Love You, brano che divenne la colonna sonora del film e hit mondiale candidata all'Oscar. Il film con Kevin Costner segnò anche il debutto della Houston da attrice. Diretto da Mick Jackson, raccontò la storia di Frank Farmer (Kevin Costner), ex agente segreto che viene ingaggiato come bodyguard personale di Rachel Marron (Whitney Houston), popstar perseguitata da un misterioso stalker. La loro storia fece innamorare il mondo intero, consacrandoli come coppia dorata del grande schermo.

Guardia del corpo inizialmente fu snobbato da decine di produttori e ottenne anche una candidatura come peggior film dell'anno, ma nell'anno di uscita fu il secondo più visto, battuto solo da Aladdin. Ciò che lo rese immortale fu proprio la sinergia tra i due attori protagonisti, che è durata anche negli anni successivi il successo che li travolse al botteghino. Un legame profondo ben visibile nelle parole che Kevin Costner ha pronunciato ai funerali di Whitney Houston, il 18 febbraio 2012. Il discorso integrale lascia pochi dubbi al sentimento autentico che li ha tenuti uniti in scena come nella vita.