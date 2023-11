3 programmi da non perdere stasera 2 novembre 2023 in tv Cosa fa stasera in TV? I tre programmi televisivi da non perdere in prima serata oggi, giovedì 2 novembre 2023, e gli altri film e serie TV in onda nel palinsesto tv di stasera.

A cura di Redazione Spettacolo

Sono tre i programmi televisivi che vi consigliamo per stasera 2 novembre 2023. Imperdibile per i fan di Blanca un nuovo episodio della seconda stagione della serie tv, che verrà trasmesso in prima serata su Rai1. Su Canale5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, lo storico reality show condotto da Alfonso Signorini. Su Rai2 spazio a un nuovo episodio di Delitti in Famiglia con il caso dell'omicidio di Lorys Stival.

Infine, nel palinsesto televisivo di stasera, troverete su Rai3 una nuova puntata di Splendida Cornice, il talk show di Geppi Cucciari; su Italia 1 spazio allo sport con la partita dei sedicesimi di Coppa Italia tra Torino e Frosinone.

Blanca (Serie TV, Rai1)

La seconda stagione della fiction Bianca, con Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista, è arrivata alla penultima puntata: l'episodio di stasera, dal titolo Il cacciatore di bambini, vede la protagonista alle prese con un'aggressione ai danni di un uomo di origini mediorentali. Proseguono anche gli intrighi sentimentali della protagonista con Liguori.

Grande Fratello (Programma TV, Canale5)

Nuova puntata del reality show più longevo d'Italia condotto dal direttore di Chi Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici nei panni di opinionista. Dopo l'eliminazione di Valentina Modini nello scorso appuntamento, stavolta in nomination ci sono Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan. Spazio a momenti divertenti ed emozionanti, con le dinamiche nella Casa più spiata d'Italia che iniziano a ingranare.

Delitti in famiglia: il caso Lorys Stival (Documentario, Rai2)

Dopo l'esordio del programma dedicato al caso di Melania Rea, "Delitti in famiglia" torna con la storia dell'omicidio di Santa Croce Camerina, la cui vittima fu il piccolo Lorys Stival, ucciso dalla madre Veronica Panarello. Attraverso le testimonianze e lo sviluppo delle indagini, il programma ricostruisce il caso e offre un'analisi criminologica e psicologica della madre di Lorys, attualmente in carcere.

Film, programmi e serie TV in prima serata

Il palinsesto tv della prima serata del 2 novembre prevede: