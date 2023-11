3 programmi da non perdere stasera 5 novembre 2023 in tv Cosa fa stasera in TV? I tre programmi televisivi da non perdere in prima serata oggi, domenica 5 novembre 2023, e gli altri film e serie TV in onda nel palinsesto tv di stasera.

Sono tre i programmi televisivi che vi consigliamo per stasera 5 novembre 2023. Imperdibile il finale di stagione della serie TV Cuori, in onda in prima serata su Rai1. Canale5 trasmette invece una nuova puntata della fortunata soap Terra Amara. Su NOVE la terza puntata di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Su Rai2 va in onda una nuova puntata de Il Collegio, su Rai3 nuovo appuntamento con le inchieste di Report. Italia1 trasmette il secondo dei film di Harry Potter.

Cuori (Serie TV, Rai1)

Ultima puntata della Serie TV di Rai Uno ambientata all'Ospedale delle Molinette di Torino: la fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari si avvia alla sua conclusione.

Stando alle anticipazioni, la misteriosa scomparsa di Anna turba le corsie del reparto, dove la notizia inizia a circolare. Delia si rivolge allora a Marcello, per trovare un modo di rintracciare al più presto il colpevole.

Terra Amara (Serie TV, Canale5)

Cambio di palinsesto per Canale5 che trasmette un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca campione d'ascolti ambientata a Istanbul a cavallo tra gli anni 70 e 80 del Novecento.

Che tempo che fa (Programma TV, NOVE)

Torna Che tempo che fa di Fabio Fazio, per il primo anno trasmesso sul NOVE dopo il passaggio da Rai a Discovery. Fazio, Littizzetto e Lagerback presenteranno nuovi ospiti: il giornalista Vincenzo Mollica, il cantautore Luciano Ligabue, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, e molti altri.

Film, programmi e serie TV in prima serata

