Tra la Rai e il Comune di Sanremo tensione alle stelle: “Bloccate trattative per organizzazione del Festival”

Le trattative tra la Rai e il Comune di Sanremo per l’organizzazione del Festival sono ancora in alto mare. Tra i vertici della tv pubblica e quelli della cittadina ligure si sarebbe innescata una certa tensione, perché nessuna delle due parti è disposta a cedere alle richieste dell’altra.

Il prossimo Festival di Sanremo è messo a dura a prova, l'organizzazione della kermesse potrebbe essere sul punto di saltare da un momento all'altro, dal momento che la tensione tra i vertici Rai e il Comune di Sanremo sembra essere giunta alle stelle. Le trattative sono in alto mare e la cittadina ligure non sembra intenzionata a scendere a compromessi, ma nemmeno la tv pubblica.

La tensione tra Rai e Comune di Sanremo

Stando a quanto riportato dal Sole 24 ore, tra Rai e Comune di Sanremo la frattura sarebbe quasi insanabile. La negoziazione tra le parti (per i prossimi tre Festival con possibilità di ampliare la trattativa ad altri due anni) è stata avviata a seguito del bando per l'organizzazione del Festival, stilato dal comune a seguito di una sentenza emessa dal Tar della Liguria nel 2024, poi confermata dal Consiglio di Stato, a maggio, secondo cui per stabilire chi avrebbe dovuto occuparsi dell'organizzazione della kermesse avrebbe dovuto partecipare ad una gara pubblica, ritenendo illegittime le concessioni alla Rai dei due Festival precedenti. Il bando è stato impugnato dalla Just Enterteinment, che ha già conquistato una vittoria al Tar lo scorso anno, ma il ricorso attuale è stato bocciato dal Tar della Liguria, che però ha lasciato la paternità della decisione all'udienza di merito del prossimo 17 ottobre.

La Rai e l'ultimatum a Sanremo

Ora, la Rai è stata l'unico broadcaster a presentarsi alla gara pubblica, ma le negoziazioni sono ferme e si attende la sentenza definitiva. Intanto i vertici di Viale Mazzini discutono delle condizioni evidenziate dal Comune di Sanremo che, infatti, avrebbe chiesto l'1% degli introiti pubblicitari del Festival. Questione sulla quale la Rai non vuole scendere a compromessi, insieme a quella relativa la titolarità del marchio e del format. In più occasioni la Rai ha rivendicato come necessaria la sua presenza per costruire un festival degno di nota cosa che, senza il suo supporto sarebbe impossibile. Al Comune, quindi, sarebbe stata imposta una data, quella del 1° agosto, per sciogliere tutti i nodi, qualora non si dovesse raggiungere un accordo, la Rai si è detta pronta a ricreare un Festival della Canzone Rai, in alcune città italiane che già si sono fatte avanti.