“Tiziano Ferro in gara con Madame a Sanremo 2026”, le trattative di Carlo Conti per il prossimo Festival

Il Festival di Sanremo sulla carta è ancora lontano, ma l'organizzazione richiede un lavoro lungo mesi, tanto è vero che Carlo Conti e il suo team sono all'opera già da qualche mese per capire chi potrebbe calcare il palcoscenico più noto d'Italia. Tra i nomi che vanno per la maggiore c'è quello di Tiziano Ferro, per la prima volta in gara.

I rumors su Tiziano Ferro in gara a Sanremo 2026

Secondo il Messaggero che riporta queste prime trattative, Conti sta lavorando affinché Tiziano Ferro approdi all'Ariston presentando un suo brano e quindi non da Big, come è stato per le edizioni precedenti. Al suo fianco non è chiaro se ci sarà anche Madame. Stando a quanto riporta la testata, poi, dovrebbero esserci anche alcuni ritorni, come quello di Angelina Mango e Sangiovanni. La vincitrice del Festival 2024 è ormai ferma da qualche mese, per occuparsi di sé, recuperare energie per poi tornare a dedicarsi alla musica pienamente, rispettando i suoi tempi. L'altro artista, invece, è da poco tornato alla ribalta dopo un periodo in cui aveva deciso di dedicarsi al suo benessere mentale ed emotivo. Tra i debutti sanremesi, potrebbe esserci anche quello di Tommaso Paradiso.

Le incognite sul Festival di Sanremo 2026

Attorno al Festival, intanto, continua ad esserci un'atmosfera sospesa, entro fine luglio si era detto che le sorti della kermesse sarebbero state decise e, quindi, tutti gli accordi in sospeso sarebbero stati chiusi, proprio per permettere un lavoro serrato su tutto l'impianto festivaliero. La location, almeno a luglio inoltrato, sembrava essere ancora un'incognita a causa del bando indetto dalla cittadina ligure e delle trattative tra il Comune e la Rai. Ad oggi, non sembra ci siano sorprese clamorose in merito e il Festival pare che debba rimanere dove è sempre stato, ragion per cui la macchina dei preparativi continua si muove imperterrita, con l'intento di realizzare un altro grande successo come quello dello scorso anno.