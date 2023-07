Tim Summer Hits 2023, la scaletta della terza serata a Roma su Rai2: cantanti e orari Domenica 9 luglio, in prima serata su Rai2, va in onda il terzo appuntamento del Tim Summer Hits. Alla conduzione Andrea Delogu e Nek, in diretta da pizza del popolo a Roma. Ecco tutti gli artisti che si esibiranno e dove seguire la serata.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 9 luglio va in scena il terzo appuntamento del Tim Summer Hits 2023. A condurre la kermesse musicale, che propone al pubblico i tormentoni estivi più amati del momento, ci sono Andrea Delogu e Nek, che quest'anno sostituisce Stefano De Martino. Nel backstage il trio di Youtuber Gli Autogol, che accoglieranno gli artisti prima e dopo le esibizioni. La terza puntata andrà in onda su Rai2 e si svolgerà in diretta da piazza del Popolo a Roma, prima di spostarsi a Rimini, in Piazza Fellini. Ecco gli artisti che si esibiranno e dove seguire la serata.

I nomi dei cantanti al Tim Summer Hits 2023 in Piazza del Popolo

Tanti i nomi della musica italiana che saliranno sul palco del Tim Summer Hits nel terzo appuntamento, da artisti famosi a livello internazionale ed ex allievi di Amici e X Factor, che hanno conquistato il pubblico con numerosi tormentoni. Ecco tutti i nomi della serata (non in ordine di uscita ma alfabetico):

Ana Mena

Arisa

Ava

Anna e Capo Plaza

Baby K

Boro

Carl Brave

Coma_Cose

Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Federica Carta

Guè

Levante

Mara Sattei

Marracash

Matteo Romano e Luigi Strangis

Merk & Kremont

Orietta Berti

Piero Pelù e Alborosie

Rhove

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Shade

Sophie And The Giants

Tananai

Tony Effe

Wayne

Wax

Dove e a che ora vedere la terza puntata di Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits 2023 andrà in onda su Rai 2, in prima serata, e in contemporanea su Rai Radio 2. Nel corso della puntata, infatti, saranno numerosi i collegamenti con il box della radio che sarà presieduto, come ormai da tradizione, da Ema Stokholma. Sarà poi possibile seguire l'evento anche in streaming, collegandosi direttamente al sito di Rai Play.