Sigourney Weaver ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera: “Sto sognando, sono sopraffata e così grata”

Sigourney Weaver ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera: "Sto sognando, sono sopraffatta e così grata" Sigourney Weaver ha ricevuto il Leone d'oro alla Carriera nel corso della cerimonia di apertura dell'ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia.

A cura di Daniela Seclì

Sigourney Weaver ha ricevuto il Leone d'oro alla Carriera. L'attrice è stata accolta da un caloroso applauso nel corso della cerimonia di apertura dell'ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia. Visibilmente emozionata, Weaver ha spiegato di avere l'impressione di sognare, poi ha pronunciato una parte del suo discorso in italiano.

Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera

"Sono certa di stare sognando": ha esordito Sigourney Weaver. L'attrice, protagonista di film come Alien e Ghostbusters, ha pronunciato una frase del suo discorso in italiano: "Sono sopraffatta e così grata". Poi, ha ripreso a parlare in inglese, facendo i ringraziamenti di rito mentre la platea l'ascoltava con attenzione, prima di dedicarle un applauso scrosciante. L'attrice ha chiarito che non ha intenzione di separarsi dal Leone d'Oro e che suo marito dovrà farsene una ragione perché l'ambita statuetta verrà anche a letto con loro.

Il discorso di Sigourney Weaver alla Mostra del Cinema di Venezia

Sigourney Weaver ha proseguito nel suo discorso. Mentre accettava il riconoscimento per la sua luminosa carriera, ha spiegato che intende portare il leoncino sempre con se: "Sono davvero grata del mio Leone, che sarà seduto accanto a me in aereo e sulla gondola. Mio marito dovrà abituarsi ad averlo con noi sul letto". Ironica ma non troppo se si considera che prima di iniziare il suo discorso si è rifiutata di lasciare la statuetta a un uomo che si era offerto di tenergliela. L'attrice ha proseguito:

Nel corso della mia carriera ho lavorato con registi straordinari e ringrazio in particolare Peter Weir (anche lui ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera nel corso dell'ottantunesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia), che mi ha fatto innamorare del cinema. In bocca al lupo, crepi il lupo.