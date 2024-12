Selvaggia Lucarelli condurrà il Dopofestival, Cattelan: “Gliel’ho chiesto prima di sapere il cast di Sanremo”

video suggerito

Come anticipato da Fanpage.it, Selvaggia Lucarelli farà parte di Sanremo 2025. La giornalista, che da anni vanta una presenza fissa a Ballando con le Stelle, affiancherà Alessandro Cattelan alla conduzione del Dopofestival. A confermarlo è stato lo stesso Cattelan: "È intelligente, brillante, ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di stare con me al Dopofestival e lei ha accettato", ha dichiarato il 17 dicembre in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo. Ieri, a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha confermato la presenza della giurata di Ballando.

Le parole di Alessandro Cattelan su Selvaggia Lucarelli

Ospite da Caterina Balivo a La volta buona, Alessandro Cattelan ha confermato che Selvaggia Lucarelli condurrà insieme a lui il Dopofestival, una delle novità reintrodotte da Carlo Conti quest'anno. L'evento andrà in onda dall’11 al 14 febbraio, in diretta su Rai 1 dopo le serate sanremesi dal martedì al venerdì. "È una proposta che le ho fatto prima di sapere il cast, di cui non sapevo niente", ha precisato Cattelan, in risposta a chi ipotizza che la scelta di Lucarelli sia avvenuta dopo aver appreso di Fedez tra i Big e dunque di un ipotetico incontro tra i due al Dopofestival, che creerebbe molta curiosità visti i trascorsi.

Selvaggia non sarà la sola presenza fissa: “Saremo una bella banda. Stiamo lavorando per creare un team”, ha spiegato il conduttore. Al momento, però, non ha fatto altri nomi, aggiungendo: "Forse non dovevo neanche dire Selvaggia ieri".

L'ipotesi sulla serata da co-conduttrice a Sanremo 2025

Il ruolo da co-conduttrice al fianco di Cattelan al Dopofestival, potrebbe essere poi completato con la presenza sul palco dell'Ariston in una delle cinque sere al fianco di Carlo Conti. Ipotesi che diventerebbe ancor più plausibile se la serata scelta fosse quella finale, la stessa per la quale Carlo Conti ha già annunciato la presenza di Alessandro Cattelan. In questa cornice ipotetica, potrebbe avverarsi il "sogno" di Lucarelli, presentare l'esibizione di Fedez sul palco dell'Ariston dopo le numerose polemiche che li hanno visti coinvolti a distanza negli scorsi anni.