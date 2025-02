video suggerito

Scommesse su Sanremo, Pengwin: "Sostegno a Rocco Hunt rispetta le regole, nessun inquinamento del televoto" L'influencer di scommesse pubblica una nota in cui commenta il caso sollevato da Fanpage per aver veicolato scommesse su Rocco Hunt e invitato i follower a sostenerlo al televoto: "Evitare polemiche inutili che rischiamo di danneggiare me e l'artista".

A cura di Andrea Parrella

"Sostegno a Rocco Hunt nel rispetto delle regole, nessun inquinamento del televoto". A distanza di poche ore dall'emergere del possibile caso scommesse a Sanremo 2025, sollevato da Fanpage, a parlare è Pengwin, l'influencer di scommesse che nelle scorse ore ha invitato i suoi follower a scommettere sul piazzamento di Rocco Hunt tra i primi 10 classificati al Festival di Sanremo, per poi spingere tutti a televotare per l'artista con il serio rischio di alterare la gara.

La nota di Pengwin

"Evitare polemiche inutili che rischiamo di danneggiare me e l'artista", sono le parole del tipster in una nota all'Adnkronos: "Respingo con fermezza ogni insinuazione riguardante un presunto ‘inquinamento del televoto' o una ‘manipolazione delle scommesse'". È la risposta de Il Penguin rispetto alla possibilità di avere ingenerato una dinamica in base alla quale il risultato della classifica finale di Sanremo potrebbe essere condizionata nei suoi esiti.

"Ho rispettato le regole"

Il Pengwin rivendica: "Il mio sostegno a un cantante in gara si è sempre svolto nel pieno rispetto delle regole e senza alcuna intenzione di influenzare in modo illecito lo svolgimento della competizione", che aggiunge: "Invitare la mia community a supportare un artista, come avviene quotidianamente in qualsiasi competizione pubblica, non costituisce né una violazione del regolamento Rai sul televoto, né tantomeno un'alterazione fraudolenta del risultato". Pertanto, aggiunge il tipster: "Respingo con fermezza ogni insinuazione riguardante un presunto ‘inquinamento del televoto' o una ‘manipolazione delle scommesse', ribadendo che adotterò ogni iniziativa necessaria per tutelare la mia reputazione nelle sedi opportune".

Il Pengwin invita quindi gli organi di stampa "a garantire un'informazione corretta ed equilibrata, evitando di alimentare una polemica priva di fondamento che rischia di danneggiare ingiustamente non solo la mia persona, ma anche la partecipazione dell'artista coinvolto".