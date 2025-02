Nel telefono di Rocco Hunt: “L’ultimo selfie è di dubbio gusto, cerco le regole del Fantasanremo per fare più punti” Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Rocco Hunt. Il cantante, in gara a Sanremo con il brano Mille vote ancora, ha mostrato il contenuto del suo cellulare, dall’ultima chiamata a sua moglie all’ultima ricerca su Google sulle regole del Fantasanremo. E sui progetti futuri: “I miei fan saranno orgogliosi di me”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Rocco Hunt, in gara alla 75esima edizione del Festival con la canzone Mille vote ancora. Nella serata delle cover, prevista per venerdì 14 febbraio, canterà un brano di Pino Daniele insieme a Clementino: "Era giusto rendergli omaggio". L'ultima ricerca su Google l'ha fatta per rivedere le regole del Fantasanremo: "Prometto di fare punti, mi stanno ammazzando".

L'omaggio a Pino Daniele nella serata Cover

Stasera, l'artista salernitano si esibirà insieme a Clementino con Yes i kno wmy way di Pino Daniele. "Porteremo questo omaggio a Pino. Sono molto felice del nostro rapporto, siamo due mascalzoni del rap", le parole. L'immagine usata come sfondo è quella che ritrae suo figlio: "L'abbiamo scattata in Giappone, c'è questo tempio nel mare. È un'immagine molto bella. L'ultima foto che ho scattato, invece, è di 2 secondi fa perché volevo vedere come stavo prima di questa intervista. C'è questo selfie, un po' di dubbio gusto". L'ultima persona che ha chiamato è sua moglie: "L'ho fatto stamattina, perché non trovavo gli occhiali in camera". L'ultimo messaggio inviato dall'artista, invece, è a suo padre: "Gli ho scritto ‘Buongiorno, Noi siamo in giro, tutto ok?'".

"L'ultima ricerca? Le regole del Fantasanremo"

Su mille vote ancora, la canzone che ha portato al Festival di Sanremo quest'anno, Rocco Hunt dice: "È molto coerente con quello che sto scrivendo in questi mesi, che sarà quello che porterò anche nel mio album, che è un ritorno alle mie origini. È una canzone anche urban, con i ritmi mediterranei, che ricorda un po il giochino dei primi tempi. Questa cosa renderà sicuramente orgogliosi i miei fan". L'ultima ricerca che ha fatto su Google è sulle regole del Fantasanremo: "Ieri ho fatto qualche punto che mi stanno ammazzando. L'abito nero aiuta tutti, quindi rassegnatevi. Però ieri ho fatto fa 30 o 40 punti".