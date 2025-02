video suggerito

Clementino su Fedez: "Siamo stati acerrimi nemici, ma a Sanremo l'ho apprezzato tanto" Clementino è stato ospite della diretta di Fanpage.it dopo la seconda serata di Sanremo 2025. Il rapper, che domani si esibirà all'Ariston insieme a Rocco Hunt con Yes I know my way di Pino Daniele, ha spiegato i motivi della scelta del brano. E su Fedez: "Ha tirato fuori una bella canzone".

A cura di Sara Leombruno

Clementino è stato ospite della diretta di Fanpage.it dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Il rapper, che domani si esibirà all'Ariston insieme a Rocco Hunt con Yes I know my way di Pino Daniele, ha spiegato i motivi della scelta del brano: "Cercavamo un pezzo in cui poter mettere dentro qualcosa di nostro". E sugli artisti in gara alla kermesse: "Fedez mi è piaciuto molto. Anni fa eravamo acerrimi nemici, ma ha tirato fuori una bella canzone".

Le parole di Clementino su Fedez

Clementino ha preso parte alla diretta di Fanpage mentre si trovava in auto, in direzione Sanremo. A domanda diretta su chi siano stati gli artisti da lui più apprezzati, fino ad ora, a Sanremo, il rapper ha fatto vari nomi: "Ho apprezzato Olly, Lucio Corsi, Cristicchi e anche Achille Lauro, che credo sia un tipo di artista che mancava da tempo in Italia. Negli anni ha avuto una trasformazione notevole, sia a livello artistico che nel look. A modo suo ha già vinto il Festival". A sorpresa, poi, Clementino ha fatto anche il nome di Fedez: "Mi è piaciuto molto, non me lo aspettavo. Io sono stato il suo acerrimo nemico anni fa, ma ha tirato fuori una bella canzone con un bel testo".

Il duetto con Rocco Hunt

Domani, Clementino si esibirà con Rucco Hunt con Yes i know my way. A Fanpage ha spiegato il motivo della scelta del brano: "Sapevamo che andare a toccare Pino Daniele poteva essere rischioso, abbiamo scelto di prendere un brano in cui potevamo mettere qualcosa di nostro dentro, sarebbe stato da pazzi prendere Napule è o Terra mia. Se vai a rivisitare quei pezzi devi essere un cantante, noi facciamo rap. Se dovessimo sbagliare una parola, anche Pino si farà due risate, perché siamo due mascalzoni del rap. Abbiamo la sua autorizzazione".