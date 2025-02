video suggerito

Com’è cambiata Yes I know my way di Pino Daniele a Sanremo 2025 con Rocco Hunt e Clementino Rocco Hunt, durante la serata Cover di Sanremo 2025, ha omaggiato Pino Daniele insieme a Clementino, proponendo una nuova versione di Yes I know my way: all’interno vengono citate anche O’ mar ‘e o sole e Capocannonieri. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocco Hunt e Clementino, Sanremo 2025

La benedizione di Pino Daniele, come testimoniato dal video lanciato a pochi secondi dall'inizio di Yes I know my way, era arrivata nel 2014: durante il Neroametà tour del 2014 del cantautore napoletano, Daniele aveva battezzato Rocco Hunt e Clementino come "i due mascalzoni del rap". E a 10 anni dalla sua scomparsa, i due ripropongono sul palco di Sanremo 2025, durante la serata Cover, una nuova versione di Yes I know my way, ma non solo. Perché c'è anche un omaggio alla carriera dei due rapper, soprattutto a due brani che li vede protagonisti: stiamo parlando di O' mar ‘e o sole e Capocannonieri.

Entrambi diretti dal producer Fabio Musta, i due brani raccontano le prime collaborazioni tra Rocco Hunt e Clementino, tra il 2011 e il 2013. L'ultima collaborazione li vede presenti nel disco Black Pulcinella di Clementino, nel singolo Emirates. Alla domanda su un possibile progetto in collaborazione, Clementino ha risposto così in un'intervista a Fanpage.it: "È un rapporto molto stretto e il pezzo insieme è il ritorno dei Capocannonieri. Molti ci chiedono il disco insieme, ma ognuno è impegnato con le proprie cose, tra album e programmi televisivi non ci siamo più incontrati per quello".

Mentre Rocco Hunt, aveva risposto così: "Se dovessi pensare a un album di coppia, la persona a cui penso è sicuramente Clementino: siamo stati sfortunati quando dovevamo farlo, abbiamo avuto complicazioni. In questo momento, lui è concentrato nelle sue cose e io ho un focus su determinati aspetti, è difficile conciliare le cose. L’abbiamo promesso ai fan ed è un sogno che vorrei avverare. D’accordo con Clemente, abbiamo deciso di farlo quando realmente ci sarà la possibilità di farlo al 100 per cento".

Il testo di Yes I know my way a Sanremo 2025

Yes I know my way

Ma nun' è addò me purtato tu

Yes I know my way

Mo' nun me futte cchiù

Mo' nun me futte cchiù

Tu vaje deritto e i' resto a pere

Va' tu va', tant'io sbareo

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte ‘e fatte tuoie

Ma si aje suffrì, caccia ‘a currea

Siente fa' accussì

Miette ‘e creature ‘o sole

Pecché anna sapè' addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Nun teng genio e fa niente

Ogg è nu caver e infer

A gent dice je so pazz

(A gent dice je so pazz)

Se more e caver ‘o stadio

Fa caver dint’’e bar

caver dint’’e carcer

Vita mij ca me puort’ arò

tant’ Yes i Know

è nu Juorn’ Buon

purtass’ a luc’ miezz a sti palazz,

dint’ a chelli stanz’,

addò se soffre ancor’

Er’ nu buon guaglion’

E pe na mal guardat

l’ann’ sparat’ cca for’

e pe sta mamm’ che chiagn’

nun esist’ cundann

nun esist’ perdon

Yes I know my way

‘e guaie mieje ‘e saccio je,

ma chi me crede.

Yes I know my way

ma tu nun può venì,

ma tu nun può venì.

Je m’arreseco sulo si vale ‘a pena ‘e tentà,

ah, ma po chi mm’o ffa fà.

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte ‘e fatte tuoie

Ma si aje suffrì, caccia ‘a currea

Siente fa' accussì

Miette ‘e creature ‘o sole

Pecché anna sapè' addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Fratmo ce serve ‘o mare e ‘o sole

Me manca l’aria mo’

Dateme n’aerosol, guagliù

Aspett arret a fnestr, fin quann a piogg nun cess,

m'ammeretass na chance ma loc nè concess.

Fratmo ce serve ‘o mare e ‘o sole

Me manca l’aria mo’

Dateme n’aerosol, guagliù

O' gas ca aumenta e ‘o fumm ca tras nda l'uocchij,

na cassa potent ca tras dint’’e cap d’a gent.

E stamm spalla e spalle

Oggi comme ajere

Rocco e Clementino

Capocannonieri

D’a miezz a via a Sanremo

Cantammo ‘a verità

Comme diceva Pino

Ma a me chi m’o ffa fa?

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte ‘e fatte tuoie

Ma si aje suffrì, caccia ‘a currea

Siente fa' accussì

Miette ‘e creature ‘o sole

Pecché anna sapè' addò fà friddo

E addò fà cchiù calore