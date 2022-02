Sabrina Ferilli fa chiarezza sulla frase “Pezzo di mer**” e la presunta lite con Amadeus: “Caz**te” Sabrina Ferilli ha fatto chiarezza su quello che è stato ribattezzato “Ferilli Gate”. Nel corso della diretta della finale del Festival di Sanremo 2022, si è sentito un fuori onda in cui l’attrice inveiva: “Pezzo di mer**”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso del Festival di Sanremo 2022, Sabrina Ferilli è stata travolta da quello che è stato ribattezzato Ferilli Gate. L'attrice, che ha affiancato Amadeus nel corso della finale della kermesse canora, non facendo caso al microfono aperto ha inveito dietro le quinte: "Pezzo di mer**". L'insulto si è sentito in diretta e in molti si sono chiesti se fosse l'espressione di un risentimento nei confronti di Amadeus. Alcuni, invece, si sono detti convinti di averla sentita citare Gianni Morandi prima di quella frase. In un'intervista rilasciata al programma Le Mattine di Radio Capital, Sabrina Ferilli ha chiarito l'accaduto. Prima, però, ha svelato il consiglio che le ha dato Maria De Filippi:

"Maria mi aveva detto di non dire parolacce, ma fatalità è successo. Poi Flavio (Cattaneo, il marito ndr) mi ha fatto tanti complimenti. Papà mi ha fatto tanti complimenti. Sono contenti. I miei, poi, non si spingono mai né in troppi complimenti, né in troppa delusione quando le cose non vanno bene. La mia canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco, ma anche quella di Elisa".

La verità sul Ferilli Gate

Amadeus, nell'ultima conferenza stampa, è stato chiamato a motivare l'esclamazione di Sabrina Ferilli. Il conduttore è apparso all'oscuro di tutto. Poi, è stato informato che dietro le quinte l'attrice sarebbe inciampata in un cavo e avrebbe inveito per cinque minuti, da lì la frase sentite in diretta. L'attrice, intervistata in radio da Selvaggia Lucarelli, ha fatto chiarezza sulla frase che ha scatenato i social:

"Si parla di me al di fuori di ciò che dico io. Non è stupendo? È come se mi fossi esibita. Sono caz**te, caz**te vere. Posso capire se una persona sta lì e dice una cosa al diretto interessato, ma alle 2 del mattino nel camerino, non so nemmeno io a chi l'ho detto. Chissà a chi lo stavo dicendo".

Perché il palco del Festival di Sanremo agita

Infine, Sabrina Ferilli ha spiegato perché il palco dell'Ariston è in grado di suscitare tanta agitazione: "Agita perché al di fuori della platea immensa, è una responsabilità perché ci si espone. Tutti quelli che ci vanno sanno che è un palco dove si appoggiano soltanto. Sanno di non aver potuto fare prove per mesi o rapportarsi con chi hai sul palcoscenico. Sei veramente sola. Le prove consistono nel sapere dove andare quando esci e dove fermarti. Questa roba ti lascia in sospeso fino alla fine. Finché non vieni chiamata, non sai cosa succederà quando ci sarai. È strano, in televisione le prove in genere le fai".