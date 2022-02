Quanto guadagnano i direttori e i musicisti d’orchestra a Sanremo I musicisti e i maestri che vanno a comporre la parte orchestrale del Festival di Sanremo: chi sono e quanto guadagnano.

La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 è andata via in un lampo, tra le lacrime di Damiano David che insieme ai suoi Måneskin è tornato sul palco che ha dato il via a una grande storia, tra l'esibizione da "brividi" di Mahmood e Blanco, tra la ‘terza dose' di Fiorello e la presenza deludente di Ornella Muti. Guardando però al Festival, in molti si chiedono una parte fondamentale di questo spettacolo, da dove viene e quanto guadagna: i musicisti e i maestri che vanno a comporre la parte orchestrale del Festival di Sanremo.

Chi e quanti sono i musicisti di Sanremo 2022

I musicisti e gli orchestrali che lavorano al Festival di Sanremo 2022 sono in tutto sessanta (60) unità e fanno parte dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. A integrazione, ci sono anche professionisti che fanno parte dell'Orchestra della Rai. A questi, poi, vanno aggiunti i direttori d'Orchestra che sono diversi e a discrezione degli artisti e delle singole produzioni che affiancano i big in gara.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche fondazioni musicali italiane nonché uno dei motivi di prestigio più grandi per la città di Sanremo. La sua partecipazione all'interno del Festival della Canzone Italiana è attiva solo dal 2003.

Gli stipendi dei musicisti a Sanremo

Le notizie precise sui cachet dei direttori d'orchestra non si conoscono con chiarezza, ma si possono ricavare – per quanto concerne gli orchestrali Rai – dai contratti collettivi regolarmente pubblicati sui portali Rai e su quello dei sindacati. Sindacati che nel 2020 denunciarono le paghe "vergognose" per i professionisti che lavorano nell'orchestra: "Cinquanta euro al giorno è il compenso di molti musicisti che si esibiranno da oggi sul palco dell’Ariston”, così durante Sanremo 2020 la segretaria nazionale Slc Cgil Emanuela Bizi. Seguendo