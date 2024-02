Quando Laura Valente con Mango a Sanremo dissero: “Angelina è piccola, ma vuole già cantare con noi” Quando i genitori di Angelina Mango gareggiarono nel 2007 a Sanremo, lei aveva solo 6 anni. Spunta una vecchia intervista con le parole della madre: “La piccolina voleva venire con noi a cantare”. Diciassette anni dopo, Angelina si è presa quel palco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Era il 2007 quando Laura Valente e Mango, marito e moglie nonché stelle assolute della musica italiana, si raccontavano a Pippo Baudo circa la loro esperienza al Festival di Sanremo. In quella stagione era in gara proprio Mango con il brano "Chissà se nevica" e nella serata dei duetti c'era la moglie e madre di Angelina Mango. In quella intervista, la coppia rivelò che la piccola Angelina avrebbe voluto cantare con loro, ma di anni ne aveva solo 6: "La piccolina è piccola, per cui è contenta, anzi lei voleva venire alle prove e diceva: "Ma che canzone canto?".

Dal 2007 al 2024, Angelina Mango si è presa il palco di Sanremo

Adesso, Angelina Mango è grande protagonista proprio al Festival di Sanremo con la canzone "La Noia" e rischia addirittura di vincere. Su Twitter, c'è chi ha montato il video con le parole di Laura Valente nel 2007 e il grande applauso che l'Ariston ha tributato ad Angelina Mango nella serata di ieri. Nella quarta serata del Festival, Angelina renderà omaggio proprio a suo padre – scomparso nel 2014 – con la canzone "La rondine".

Le parole di Angelina Mango su La rondine

Angelina Mango, indiscitubile protagonista di questo Festival, alla fine è riuscita idealmente a chiudere un cerchio e lo ha fatto proprio ai nostri microfoni, durante la diretta Instagram di Fanpage.it. L'artista ha parlato della scelta che ha fatto quando ha dovuto individuare la canzone giusta per la serata delle cover. Sulle prime, Angelina Mango non aveva pensato proprio a suo padre, ma poi ha spiegato: "Stavo provando un sacco di cose e stando in studio, a un certo punto, mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l'occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento".