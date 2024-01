“Nel 2022 mi ammalai e pensai che non avrei partecipato mai più a Sanremo”, la prima volta di Alfa Alfa ha raccontato a Fanpage.it alcune delle sue prima volte che hanno a che fare con canzoni e Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alfa a Fanpage.it

Poco più di un anno fa un problema di salute impedì ad Alfa di giocarsi il palco del Festival di Sanremo passando per Sanremo Giovani. Quest'anno, però, dopo il successo enorme di Bellissimissima e un tour sold out alle spalle, il cantautore genovese ci arriva direttamente tra i 30 Big, con la canzone Vai! e poi, nella serata Cover riportando sul palco dell'Ariston Roberto Vecchioni con cui duetterà in "Sogna ragazzo sogna". Fanpage.it lo ha raggiunto prima dell'inizio del Festival per farsi raccontare alcune delle prime volte che hanno a che fare con la musica e in particolare con Sanremo.

Il rapporto di Alfa con Sanremo e la canzone Vai!

Alfa ci tiene a specificare che la canzone che ha presentato non è stata scritta ad hoc: "Non ho mai scelto le mie canzoni per il Festival di Sanremo, non sono in grado di decidere. Io scrivo canzoni, poi a decidere lascio che siano gli altri, però sono molto contento di Vai!, quella che porto al Festival perché è molto epica e con l'orchestra secondo me spacca". La prima volta che tentò il Festival fu nel 2019: "Era appena uscita Cin-cin e ho detto: ‘Proviamoci'. In realtà è un po' di anni che ci provo a fare Sanremo e finalmente, quest'anno…". E da buon genovese il Festival è stato pane quotidiano: "[La prima volta che l'ho visto] probabilmente ero nella pancia di mia mamma, l'ho sempre visto, poi essendo ligure è molto seguita la manifestazione. Ho dei ricordi dei nonni, quando ero bambino: mia nonna lo guardava senza giudicare le canzoni però criticava molto gli outfit delle persone, criticava a prescindere come era vestito chiunque, perché non era abbastanza elegante".

La delusione dell'anno scorso

Lo scorso anno fu difficile accettare di non potersi giocare quel palco al punto da pensare che non ci sarebbe mai arrivato: "Credo molto nel destino quando ho capito che avevo la febbre e sarebbe saltato tutto ho detto che forse non era cosa e che non ci sarei mai arrivato, però per fortuna…" spiega e racconta che la prima volta che ha pensato che Sanremo fosse una possibilità è stato dopo il successo di Bellissimissima: "La prima volta che ho pensato ‘Posso arrivare veramente a Sanremo' è stato quando è scoppiata Bellissimissima. Mi capitò di fare un concerto in piazza e la cantarono tutti, ma proprio tutti e quando ho visto che anche una nonna la cantava mi sono detto: ‘Nonne, sto arrivando a Sanremo'.

Il rapporto tra il padre e Roberto Vecchioni

Alfa poi racconta un aneddoto che riguarda il padre e Roberto Vecchioni con cui duetterà nella serata delle cover: "La prima volta che una canzone ha accompagnato un momento importante della tua vita: io a Sanremo porto una cover con un artista che per me è gigantesco. Mio padre non è un grande cantante ma dice di saper cantare una sola canzone e la canta al karaoke, quello dei villaggi turistici, e lui faceva il karaoke di questa canzone e ho grandi ricordi di lui che canta ed è una cosa incredibile ma io alla serata delle cover vado con l'artista che ha scritto quella canzone e quindi per me è un segnale dell'universo".