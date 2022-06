Nastri d’Argento 2022: il film dell’anno è “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio Marx può aspettare di Marco Bellocchio è il Film dell’anno ai Nastri d’Argento 2022. “Lo abbiamo scelto perché lascia un segno speciale nella storia del cinema di questo tempo che ha cambiato la nostra vita” spiega la Presidente Laura Delli Colli.

Marx può aspettare di Marco Bellocchio è il Film dell’anno ai Nastri d’Argento 2022. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) che consegneranno i premi a Roma, al Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo lunedì prossimo, 20 Giugno 2022.

“Marx può aspettare lascia un segno speciale nella storia del cinema di questo tempo che ha cambiato la nostra vita” spiega a nome del Direttivo Nazionale SNGCI Laura Delli Colli, Presidente, “Per questo lo abbiamo scelto tra i film, non chiudendolo, pur tra le eccellenze, solo nel mondo e nella ‘categoria’ del più toccante e lucido cinema del reale”.

Marco, Alberto e Camillo Bellocchio

Il film è una produzione Kavac Film, Ibc Movie, Tender Stories con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Cineteca Bologna. Realizzato in collaborazione con Regione Lazio-Fondo per il Cinema e l’audiovisivo, prodotto da Simone Gattoni e Beppe Caschetto, coprodotto da Malcom Pagani e Moreno Zani, produttori esecutivi Michel Merkt e Alessio Lazzareschi e distribuito da 01 Distribution. Selezionato in Cannes Première al Festival di Cannes 2021 che ha celebrato Marco Bellocchio con la Palma d’Oro d’Onore.

Un viaggio intimo ed emozionante nella memoria familiare di Marco Bellocchio che con questa pellicola ha cercato di guardare alla nostalgia come un dolente racconto di un sentimento collettivo. Il suicidio di Camillo, fratello gemello di Marco, morto il 27 dicembre del 1968, anno di grandi cambiamenti storici e umani. L’elaborazione di un gravissimo lutto diventa un'occasione preziosa di riflessione sulla vita e la morte e un momento delicato per affrontare finalmente l'angoscia di sentimenti irrisolti.