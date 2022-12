Mogol commenta il cast di Sanremo 2023: “É il Festival degli influencer” Mogol ha commentato il cast dei 22 big in gara a Sanremo 2023, annunciato da Amadeus durante il TG1 di domenica 4 dicembre: “É il festival degli influencer, ormai se vuoi entrare devi avere un seguito social consistente”.

Amadeus ha annunciato i 22 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio. Immediati i commenti sia di alcuni diretti partecipanti che di artisti del panorama musicale italiano. Tra questi Mogol, nome d'arte di Giulio Rapetti, che intervistato dall'Adnkronos ha fatto sapere la sua opinione sul cast di questa edizione della kermesse musicale.

Il commento di Mogol sul cast di Sanremo 2023

"Come prevedevo è il festival degli influencer", ha detto Mogol poco dopo l'annuncio di Amadeus, avvenuto nella diretta del Tg1 di domenica 4 dicembre. L'artista ha poi aggiunto: "Ormai se vuoi entrare al festival devi avere un seguito social consistente o devi dare colore o sensazione". La sua idea è quindi che i personaggi in gara vengano scelti non soltanto per le canzoni e il talento, ma anche per rilevanza che hanno a livello social. Per questo crede che sia necessario creare degli spazi alternativi alla kermesse musicale, in cui far conoscere al pubblico anche altre canzoni, magari di artisti emergenti che meriterebbero altrettanta rilevanza:

Ci vuole qualcuno che scelga le canzoni sulla base della qualità. Ora parlerò con il ministro Sangiuliano perché dal Cet, la scuola che ho fondato, escono dei pezzi bellissimi che vale la pena di poter far conoscere e presentare. È importante per la cultura popolare creare degli spazi alternativi al festival. A Sanremo pensano a quello che può portare in alto gli ascolti tv e le visualizzazioni sui social. E lo capisco. Però poi le canzoni non restano.

I Big in gara a Sanremo 2023

Saranno 28 in totale i big in gara al prossimo Festival di Sanremo in programma dal 7 all'11 febbraio. Ventidue sono stati annunciati da Amadeus durante il Tg1 di domenica 4 dicembre, mentre sei arriveranno direttamente sa Sanremo Giovani, la cui finale è prevista tra 10 giorni. É il primo anno in cui così tanti cantanti verrano scelti direttamente dalla competizione riservata ai talenti emergenti. Ecco i nomi finora noti che si esibiranno sul palco dell'Ariston in questa edizione della kermesse musicale: