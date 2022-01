Michele Merlo a Sanremo, l’appello dei fan: “Amadeus, rendigli omaggio al Festival” I fan di Michele Merlo hanno chiesto ad Amadeus con una lettera e un video, di ricordare il cantante sul palco del Festival di Sanremo.

Come ogni anno, prima dell'inizio del Festival di Sanremo, partono una serie di richieste per ricordare sul palco del Teatro Ariston qualche artista in particolare. Quest'anno, per esempio, Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha annunciato che saranno ricordati Raffaella Carrà, Franco Battiato e Lucio Dalla, artisti scomparsi nel 2021 o, come nel caso di Dalla, di cui cade un anniversario, ovvero i dieci anni dalla partecipazione assieme a Pierdavide Carone, pochi giorni prima della sua morte. Quest'anno, però, è arrivata anche un'altra richiesta, ovvero quella per ricordare Michele Merlo, il giovane cantautore, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi scomparso il 6 giugno 2021.

Merlo, conosciuto anche come Mike Bird, è un cantante che si è fatto conoscere soprattutto tra i banchi del talent di Maria De Filippi, riuscendo a costruirsi attorno anche una fetta di fan che gli sono stati fedeli anche dopo la fine del programma. Lo scorso giugno, però, Merlo è morto a causa di un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante per cui c'è un'indagine in corso visto che il cantante era stato rimbalzato da diversi medici prima che qualcuno riuscisse a comprendere la gravità della situazione in cui versava. La morte di Mike ha creato un'ondata di emozione, coinvolgendo persone comuni, ma anche artisti e politici.

Per questo motivo alcuni fan hanno deciso di rivolgersi direttamente ad Amadeus chiedendogli di poter far sì che Merlo sia ricordato sul palco della principale rassegna musicale italiana. nella lettera indirizzata alla stampa si legge: "Salve, siamo i fan di Michele Merlo. Da qualche settimana ci siamo unit* per dare voce alla sua arte. Sappiamo bene che questa, molto spesso, è la pietra filosofale di noi mortali. La musica spesso fa da elisir per l'immortalità rendendo l'anima di chi l'ha creata indistruttibile. Oggi Michi non può parlare per sé ma la sua musica sì. È per questo che ci appelliamo a voi, per fare non solo rumore ma costruire qualcosa: il suo sogno. Non facciamo presa su una possibile pena, Michele non ne ha bisogno. Siamo sicur* che avrebbe fatto tanto se ne avesse avuto il tempo".

I fan hanno anche creato un video in cui spiegano perché per ognuno di loro Amadeus dovrebbe tenere conto della richiesta e perché, soprattutto, Merlo meriterebbe di trovare spazio su quel palco: "Abbiamo fatto questo video per farti capire (ad Amadeus, ndr) che non siamo solo foto su storie su Instagram, foto su Facebook o commenti sotto altri post ma siamo persone reali con dei volti e delle voci. È per questo che ti chiediamo con tutto il cuore di regalare un piccolo spezzone di questo Sanremo a Michele". Un altro fan spiega: "Vorrei che Miki arrivasse a Sanremo per far sì che il suo ricordo non sia soltanto un'eco ma una voce chiara e forte sul palco dell'Ariston".