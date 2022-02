Marco Mengoni a Sanremo: “Da ospite o in gara, quello che conta è portare musica” Il cantante è tornato sul palco dell’Ariston a quasi dieci anni dalla sua vittoria. In alcune dichiarazioni alla stampa ha lasciato intendere di non escludere un ritorno in gara in futuro.

Lo abbiamo visto tornare sul palco di Sanremo a otto anni dall'ultima volta. Marco Mengoni, da ospite della serata finale di Sanremo, ha cantato proprio L'Essenziale, la canzone che gli consentì di vincere all'Ariston. Una presenza che ha avuto un valore simbolico per la storia stessa di Sanremo, il cui processo di ricostruzione ha preso in un certo senso il via proprio con l'edizione di Fazio del 2013, per arrivare all'evento di popolarità debordante che è diventato oggi.

L'ipotesi di un ritorno in gara in futuro

L'edizione 2022 è stata anche quella in cui grandi artisti che negli anni scorsi sono stati sul palco come super ospiti, vedi Ranieri, Elisa, Morandi, sono tornati a mettersi in gioco partecipando alla gara, segno di un cambiamento di clima importante. Per Marco Mengoni, che in occasione della serata finale di Sanremo è stato ospite sul palco in compagnia di Filippo Scotti, non c'è differenza tra le due condizioni, come ha raccontato in un incontro con la stampa: "Ospite, super ospite o gara l’importanza è portare musica".

Le emozioni prima di tornare al Festival

Marco Mengoni, parlando della sua presenza all'Ariston, si è soffermato sul suo stato emotivo, descrivendo le sensazioni delle ore che hanno preceduto l'ingresso sul palco, miste ai ricordi dei suoi Sanremo: "Sono arrivato a fare le prove in subbuglio, emotivamente labile, mi sono tornate in mente cos’è che non mi sono goduto perché non ero maturo, fermo, controllato. Oggi mi è rivenuto in mente tutto, le emozioni che non ho potuto vivere". D'altronde quando Marco Mengoni ha vinto Sanremo era il 2013 e il cantante era giovanissimo: "C'era tanta agitazione, avevo 23 anni e averlo vissuto è servito molto, erano giornate frenetiche, non mi sentivo in grado e all’altezza, mentre oggi conosco i miei limiti e mi sono detto ‘te lo godi'".