Marco Mengoni da X Factor a super ospite di Sanremo 2022, una continua scalata verso il successo

Marco Mengoni è uno dei più talentuosi artisti del panorama musicale italiano, affermatosi dopo il debutto a X Factor ed è lì che è nata la sua parabola ascendente, quella di un giovane talento diventato un cantante di successo. A pochi mesi dall'uscita del suo nuovo album, Materia Terra, torna sul palco dell'Ariston in veste di super ospite, dopo che nove anni fa proprio al Festival di Sanremo aveva conquistato il titolo di vincitore con il brano "L'essenziale".

L'inizio a X Factor

Nel 2009 a soli 21 anni partecipa ad X Factor, dove fu Morgan ad individuare in lui un potenziale da poter plasmare e far emergere quanto più possibile. Castoldi era stato lungimirante, tanto che con il suo inedito "Dove si vola", Marco Mengoni si aggiudica la vittoria del talent show dove si era reso protagonista di un incredibile percorso in cui, vincendo a poco a poco la timidezza, aveva mostrato non solo le sue doti canore, ma anche di tenuta sul palcoscenico e di padronanza della performance. La vittoria gli assicura un contratto con Sony Music e la partecipazione, già nel 2010, al Festival di Sanremo nella sezione "Artisti", nata da poco, e dove vinse anche il Premio della Critica, assegnato dalla stampa. Sempre la partecipazione al talent show gli consente di accedere come cantante in gara, ma stavolta tra i Big, alla 60esima edizione del Festival con il brano "Credimi ancora" che guadagnò il terzo posto.

Dai singoli ai progetti discografici

Intanto Marco Mengoni continua a farsi strada. I suoi singoli da "Dove si vola" a "Re Matto" per poi arrivare a "Stanco" ricevono riconoscimenti importanti, tra cui il disco di platino per il suo primo inedito, portandolo ad esibirsi sui i più importanti palcoscenici italiani. A soli 22 anni, Marco Mengoni riceve all'Arena di Verona due Wind Music Awards per i dischi di platino ricevuti nel 2010. Tra gli altri brani che hanno determinato il suo successo spicca anche "In un giorno qualunque" che, insieme agli altri appena citati, segna il suo effettivo exploit nel mondo della musica italiana. Da questo momento nascono dei veri e propri progetti discografici, da Solo 2.0. a cavallo tra i 2011 e il 2012, il suo primo album registrato in studio conferma il suo successo, tanto che anche Lucio Dalla lo scegli per cantare un duetto, dichiarando che nessun altro cantante avrebbe potuto interpretarlo se non lui. Dopodiché è un succedersi di progetti che non fanno altro che confermare il suo talento e l'apprezzamento da parte del pubblico.

I tour in giro per il mondo e gli ultimi album

I suoi tour da quelli italiani a quelli in giro per il mondo, come quello realizzato per "Pronto a correre" del 2013, che ha toccato anche Spagna, America e Giappone, hanno raggiunto in poco tempo il sold-out. Negli album successivi tanti i singoli che hanno ricevuto riconoscimenti come "Guerriero" con tre dischi di platino, ma anche "Parole in circolo", "Io ti aspetto" e "Esseri umani". Tante le collaborazioni in questi anni in cui la sua carriera ha continuato a crescere: da Gianna Nannini agli inizi, per poi arrivare alle collaborazioni con Tom Walker in uno dei suoi ultimi progetti discografici, Atlantico del 2018, in cui ha modificato completamente le sue attitudini musicali, reinventandosi con nuove sonorità e influenze anche di altre culture. Lo scorso anno, poi, Mengoni è stato scelto per interpretare "L'anno che verrà" un omaggio non solo a Lucio Dalla L'ultimo album "Materia Terra", uscito a inizio dicembre, sembra un nuovo cambio di rotta, che dimostra come in poco più di dieci anni Marco Mengoni non abbia mai smesso di lavorare su se stesso, misurandosi con nuovi stili, nuove sfide, rendendosi interprete di testi che arrivano dritti al pubblico.