Mahmood canta Brividi per l’Ucraina sul palco dell’Expo 2020: “Sempre dalla parte degli oppressi” Mahmood sul palco dell’Expo 2020 ha cantato per il popolo ucraino Brividi, la canzone con cui ha vinto a Sanremo 2022 con Blanco. Poi il messaggio di pace.

A cura di Gaia Martino

Mahmood ieri sera ha cantato a Dubai, all'Expo 2020, e si è esibito sulle note di Brividi, il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con Blanco. Il mondo intero rivolge pensieri e gesti di sostegno e vicinanza verso il popolo ucraino colpito dall'invasione russa e il cantante milanese di origini egiziane prima del concerto aveva confessato all'ANSA l'importanza di essere su quel palco per il momento storico in cui ci troviamo: "È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo". Alessandro Mahmoud, prossimo a salire sul palco dell'Eurovision 2022 con Blanco, ha commosso il pubblico ieri sera con il suo gesto per le persone colpite dalla guerra. Con lui anche la bandiera dell'Ucraina.

L'esibizione e le parole di Mahmood per l'Ucraina

Mahmood sul palco dell'Expo 2020 ha lanciato un messaggio di pace e sostegno per il popolo ucraino. "Sempre dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori ragazzi, No war, Support Ukraine" sono state le parole del cantante dopo essersi esibito sulle note di Brividi con la bandiera dell'Ucraina prima tra le mani poi legata al microfono. Mahmood ha regalato un magico momento ai presenti, un messaggio di pace lanciato anche per omaggiare le vittime della guerra e chi sta combattendo ogni giorno.

Il post-it al padiglione dell'Ucraina all'Expo 2020

Prima del concerto Mahmood si è emozionato quando, arrivato al Padiglione dell'Ucraina per visitarlo, ha guardato il muro di post-it realizzato dai visitatori per dedicare messaggi di supporto al paese oppresso dalla guerra. Dopo aver parlato con il direttore dell'area, scrive La Repubblica, ha lasciato il suo post-it, di colore blu, dove ha scritto in italiano lo stesso messaggio poi lasciato sul palco, detto a gran voce: "Sempre dalla parte degli oppressi, support Ukraine".