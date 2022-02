Lodo Guenzi a Fanpage.it: “Il segreto per avere successo a Sanremo? Piacere all’orchestra” Ospite della diretta Instagram di Fanpage.it insieme a Aurora Leone, Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, ha raccontato le sue esperienze al Festival di Sanremo e svelato qualche sua previsione sull’edizione ormai pronta a partire.

A cura di Elisabetta Murina

Qualche ora e il Festival di Sanremo 2022 prenderà ufficialmente il via. Amadeus è pronto a tornare al timone della più importante kermesse musicale italiana, in programma dall'1 al 5 febbraio. Tanti gli ospiti e i Big in gara in questa 72esima edizione. Grandi ritorni e nuove promesse si alterneranno sul palco dell'Ariston, in cinque serate che sembrano promettere sorprese. Ospiti della diretta Instagram di Fanpage.it, Lodo Guenzi e Aurora Leone, rispettivamente frontman del gruppo Lo Stato Sociale e comica dei The Jackal, hanno commentato l'imminente inizio del Festival, raccontando le loro impressioni e le esperienze passate.

I Big più attesi da Aurora Leone e Lodo Guenzi a Sanremo 2022

Aurora Leone e Lodo Guenzi

Aurora Leone, come l'anno scorso, guarderà il Festival direttamente da Sanremo, insieme al resto del gruppo: "Sono a Sanremo, nella casa dei The Jackal, insieme ai miei amici. Come ogni anno facciamo un video commento delle serate. Vediamo il Festival da ogni prospettiva possibile". Lodo Guenzi, invece, non è tra i cantanti in gara in questa 72esima edizione e spiega che assisterà alle serate da Milano: "Sanremo è un tipico bello da fuori, un paio di sere lo vedrò a Milano".

Entrambi scherzano poi sui cantanti che aspettano con più trepidazione e concordano sulla coppia Blanco e Mahmood, verso cui ormai si sono create grandi aspettative: "La grande attesa di quest'anno sono Blanco e Mahmood, sono curiosa della loro partecipazione e di quella di Highsnob. Sono anche fan di Ditonellapiaga e Donatella Rettore", racconta Aurora, "La cosa bella di Sanremo è che si apre ad artisti che non avresti mai immaginato su quel palco". E anche Lodo è d'accordo, aggiungendo la sua fiducia verso i veterani, che si uniscono alla perfezione con le nuove promesse: "Quest'anno aspetto Giovanni (Truppi, ndr), Blanco e Mahmood e i veterani. Magari un colpo di coda di Iva Zanicchi".

Le esperienze di Lodo Guenzi al Festival di Sanremo

Lodo Guenzi sul palco di Sanremo 2021

Nel 2018, Lo Stato Sociale ha fatto ballare e cantare tutto il teatro Ariston con la canzone Una vita in vacanza, che non ha vinto l'edizione ma ha comunque riscosso un enorme successo. Dopo l'esordio, il gruppo è tornato in gara anche nel 2021, con il brano Combat Pop, che a sua volta si è trasformato in breve tempo in un tormentone. "Noi eravamo già primi in classifica dopo il Festival. Secondo me, la cosa vera è che alcuni effetti fionda sono dati da una polemica del tutto sterile su chi avrebbe dovuto vincere. E questo a noi ha fatto bene", ricorda con Fanpage.it il frontman del gruppo.

Scherzando, Lodo Guenzi racconta anche i momenti che ha trovato più difficili quando è stato al Festival: "È molto difficile entrare, devi arrivare in questo parcheggio dietro, dove trovi un uomo con un megafono che urla. Ti mandano per le scale, poi queste si bloccano, poi ti spostano dall'altra parte. È tutto molto frenetico". E su quanto è importante la predisposizione all'orchestra sul palco e anche fuori, il cantante spiega un aneddoto della sua prima partecipazione: "La prima volta a Sanremo, la discografica ci ha detto una cosa: mi raccomando, salutate tutti. E noi abbiamo capito, da come l'ha detto, quando fosse importante. Sanremo è davvero un posto dove vedi persone costantemente sotto stress, indaffarate, ma quando passa un orchestrale diventano le più mansuete del mondo".