Le quote di Sanremo: Geolier e Angelina Mango favoriti alla vittoria del Festival Ecco chi è destinato a vincere la serata delle Cover e chi il Festival di Sanremo 2024 secondo gli scommettitori: Angelina Mango e Geolier grandi favoriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Geolier e Angelina Mango sono i grandi favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo arriva alle due serate più importanti, quelle legate alla vittoria della quarta serata dedicata alle Cover e alla vittoria finale della quinta serata. Chi è destinato a vincere il premio come migliore cover del 2024 e chi invece è destinato a vincere il Festival di Sanremo 2024 secondo i bookmaker? Ecco le quote e tutti i favoriti, tra tutti: Angelina Mango e Geolier.

Le quote come vincente del Festival di Sanremo 2024

Secondo le analisi condotte dagli esperti Sisal, Angelina Mango è la vincente in lavagna a 2.50 risultando quindi la favorita assoluta. Subito dietro c'è Geolier a 4, seguito da Annalisa a 6 e Loredana Bertè e Irama entrambi a quota 9. Le quote riflettono l'andamento delle classifiche viste nelle serate precedenti perché subito dopo c'è Ghali a quota 20. Poi Mahmood e Alessandra Amoroso addirittura a 25 volte la posta. The Kolors a 33 poi il resto degli artisti a quote altissime.

Le quote come vincente della serata delle Cover

Per quanto riguarda la serata delle Cover, anche in questo caso la super favorita e anche la più attesa è Angelina Mango che, insieme con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, canterà La Rondine rendendo omaggio al padre scomparso nel 2015: la quota è di 1.65. Subito dopo anche qui c'è Geolier, quotato 3 volte la posta il suo omaggio su Napoli. Tra le altre esibizioni che promettono di accendere il pubblico c'è quella de Il Volo a quota 9: ci sarà un brano dedicato a Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever accompagnati da Stef Burns alla chitarra. Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, cantano Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics: quota 12. Big Mama farà una super performance insieme a Gaia, La Niña e Sissi: Lady Marmalade. La vittoria è a quota 50. Attenzione ai Ricchi e Poveri che insieme a Paola e Chiara fanno un medley di tutti i loro successi: quota 100.