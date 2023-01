L’attrice asiatica Michelle Yeoh ai Golden Globe: “Trattata come una minoranza, ma ho vinto io” Mentre ritirava il premio come miglior attrice per la sua interpretazione in “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh è stata interrotta dal pianista. “Stai zitto, per favore”, ha ironizzato l’attrice malese, continuando con il suo discorso incentrato sulle difficoltà avute nel farsi accettare a Hollywood per via delle sue origini.

A cura di Elisabetta Murina

Alla cerimonia dei Golden Globe 2023, Michelle Yeoh è stata premiata come miglior attrice protagonista in una commedia/musical per la sua interpretazione in Everything Everywhere All At Once. Salita sul palco per ritirare il premio, l'attrice ha tenuto un discorso incentrato sulle difficoltà nell'essere accettata a Hollywood per via delle sue origini malesi. A un certo punto però è stata interrotta dal pianista.

L'emozionante discorso di Michelle Yeoh sull'inclusività

"É stato un viaggio fantastico e una battaglia incredibile essere qui oggi, ma penso che ne sia valsa la pena", ha esordito Michelle Yeoh sul palco dei Golden Globe 2023. L'attrice, 60 anni compiuti da poco, è nata in Malesia e ha avuto diverse difficoltà nell'essere accettata nel mondo del cinema. Alcuni, agli esordi della sua carriera, hanno persino dubitato che sapesse parlare la lingua:

Ricordo la prima volta che sono arrivata a Hollywood. Era un sogno che si trasformava in realtà, almeno finché non sono arrivata davvero qui e mi è stato detto “Tu fai parte di una minoranza” e io ho pensato “No, non è possibile”. Qualcuno mi ha anche chiesto “Ma tu parli inglese?”. Mi sono detta, dimentica che non conoscono la Corea, il Giappone, la Malesia, l'Asia, l'India, e poi ho risposto: ‘Sì, il volo è durato circa 13 ore. Così l'ho imparato".

La star di Everything Everywhere All At Once stava continuando il suo discorso, addentrandosi nell'importanza del premio appena ricevuto, quando è stata interrotta dal pianista che ha iniziato a suonare. Una musica che significava solo una cosa: la fine del suo momento sul palco. Ma Yeoh non l'ha accettato, tanto che al microfono ha detto: "Zitto per favore. Posso picchiarti, ok?", scatenando una risata generale tra il pubblico e continuando lo stesso a parlare.

La trama di Everything Everywher All at Once

Nel film che le è valso il Golden Globe, Michelle Yeoh interpreta il personaggio di Evelyn Quan Wang. La donna è una immigrata cinese che si è trasferita egli Stati Uniti, dove gestisce una lavanderia a gettoni insieme al marito Wymond. Ha una difficile situazione familiare alle spalle: il marito sta cercando il divorzio, suo padre è appena arrivato da Hong Kong e la figlia sta cercando di farle accettare la nuova fidanzata.

Un controllo fiscale di routine della sua attività diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.