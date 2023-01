Spielberg e il discorso ai Golden Globe: “Mi nascondo da questa storia da quando avevo 17 anni” La leggenda del cinema racconta la sua storia e le sue sensazioni dopo aver trionfato ai Golden Globe: “Ho corso una vita sui set, per questo tratto gli assistenti gentilmente. Perché so come ci si sente”.

I Golden Globe 2023, in Italia trasmessi da Sky Atlantic e in streaming su Now, hanno incoronato The Fabelmans di Steven Spielberg. Due i premi: miglior film drammatico e miglior regia. Nel suo discorso di accettazione del Golden Globe come miglior regista, Steven Spielberg ha emozionato affermando di aver evitato di raccontare la propria storia per tutta la sua carriera. Il film, infatti, è basato sulla stessa vita di Steven Spielberg: "Mi nascondo da questa storia da quando avevo 17 anni", ha detto.

Le parole di Steven Spielberg

Steven Spielberg è una leggenda del cinema. Le sue parole, così accorate e misurate al tempo stesso, ne restituiscono la grandezza: "Ho messo molte cose nel mio modo di raccontare questa storia", ha detto. "Ho raccontato la storia dividendo in pezzi tutta la mia carriera", ha detto riferendosi ad alcuni dei suoi film. In tutti questi anni, Tony Kushner, suo storico collaboratore, lo aveva spronato al fine di raccontare questa storia: "È merito suo", ha detto rivelando che hanno cominciato a parlare del film mentre stavano lavorando a "Munich" e ancora lavorando a "Lincoln" e a "West Side Story". Poi, Spielberg si è finalmente convinto quando è arrivata la pandemi.

"È merito del Covid"

Steven Spielberg ha detto che lo sprone di Kushner, oltre a quello costante di sua moglie, è finalmente servito dal momento in cui è arrivata la pandemia di Coronavirus. Il motivo è molto semplice: "Durante il Covid, non sapevo se avremmo ancora avuto la possibilità di raccontare questa storia a marzo, aprile, maggio e a seguire. Quindi ci siamo seduti per raccontare la storia come andava raccontata e penso che tutto ciò che ho fatto a questo punto mi abbia reso pronto a essere finalmente onesto sul fatto che non è facile essere un bambino". Il film ha creato i presupposti di far conoscere il vero Steven Spielberg anche a quanti lo conoscevano solo per il suo successo.

Il fatto è che tutti mi vedono come una storia di successo e tutti ci vedono nel modo in cui ci percepiscono in base a come ottengono le informazioni. Ma nessuno sa davvero chi siamo finché non siamo abbastanza coraggiosi da dire a tutti chi siamo. E ho passato molto tempo a cercare di capire quando avrei potuto raccontare quella storia e l'ho capito quando ho compiuto circa 74 anni. Ho detto: ‘Faresti meglio a farlo adesso.'

Quentin Tarantino ha consegnato il premio a Steven Spielberg per The Fabelmans: "Quentin ha detto che John Cassavetes sarebbe stato molto orgoglioso. Lo ha detto perché ero l'assistente di produzione di Cassavetes in uno dei suoi film. Ho corso davvero tanto su quel set. Per questo tratto i miei assistenti gentilmente, perché so come ci si sente".