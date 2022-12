Le prime immagini in esclusiva di The Fabelmans, il film sulla storia di Steven Spielberg In esclusiva su Fanpage.it le prime immagini di The Fabelmans, il film che racconta la storia di Steven Spielberg, tra i registi più amati del cinema che ripercorre i momenti più intensi del percorso fatto sin dall’infanzia per realizzare i suoi sogni.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva il prossimo 22 dicembre nelle sale italiane "The Fabelmans", il film che ripercorre gli eventi che hanno scandito la storia di Steven Spielberg, uno dei registi più amati del cinema internazionale, che racconta in una sorta di romanzo di formazione il percorso che lo ha portato a realizzare i suoi sogni. In esclusiva a Fanpage.it le prime immagini del film in cui il giovane protagonista, Sam, sembra deciso a lasciarsi alle spalle il desiderio di fare cinema, ma qualcuno riuscirà a farlo desistere.

Le prime immagini in esclusiva

Le prime immagini di "The Fabelmans" che arrivano in Italia sulle pagine di Fanpage.it raccontano un momento particolarmente significativo per la vita del giovane Sammy Fabelman. Contrariato e sfiduciato da una serie di avvenimenti, decide di lasciarsi alle spalle il sogno di diventare un regista e, quindi, si libera della macchina da presa con la quale aveva filmato in più occasioni ciò che gli accadeva intorno. Nel negozio in cui si reca per venderla incontra Bennie Lowy, storico amico di suo padre, nonché zio acquisito, che cerca in ogni modo di fargli cambiare idea, facendogli capire che è fondamentale inseguire i propri sogni, motivo per cui gli aveva comprato una telecamera più moderna, per permettergli di continuare a girare.

La trama di The Fabelmans

Sammy Fabelman è sin da bambino appassionato di cinema, grazie a sua madre, Mitzi, che sin da sempre mostra una spiccata vena artistica. Suo padre Burt, invece, uomo di scienza che sta costruendo una brillante carriera accademica, reputa l'interesse del figlio un semplice hobby al quale, però, non si oppone. Sammy alimenta la sua passione per il cinema, cimentandosi a girare dei brevi filmati amatoriali con cui documenta tutto ciò che accade nella sua famiglia, includendo talvolta anche i suoi amici. All'età di 16 anni, però, quando dovrà trasferirsi con i suoi genitori, verrà a scoprire qualcosa riguardante sua madre, che cambierà completamente il suo modo di approcciarsi alla vita, nonché il suo futuro.

Il cast del film sulla storia di Steven Spielberg

I protagonisti del film sono attori noti, già volti di film di successo, che hanno dato forma alla storia di uno dei registi più poliedrici del cinema americano, che ha diretto titoli diventati cult come Lo squalo, E.T., I predatori dell’arca perduta, Jurassic Park, Schindler’s List e anche l'ultima versione di West Side Story. A comporre il cast di The Fabelmans sono: