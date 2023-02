La Rai trasmette per errore il promo della terza serata di Sanremo 2023 per lanciare la finale Errore tecnico di Rai1 che, in diretta alle 9.30 dell’11 febbraio, trasmette per errore il promo della terza serata per lanciare la finale di questa sera.

A cura di Stefania Rocco

La stanchezza dei giorni sanremesi comincia a farsi sentire in Rai che scivola sul promo mandato in onda in diretta su Rai1 per lanciare la finale prevista per oggi 11 febbraio. Intorno alle 9.30, Rai ha trasmesso il promo della terza serata andata in onda due giorni fa. Il promo riassumeva quando sarebbe accaduto sul palco dell’Ariston, descrivendo momenti che il pubblico del Festival ha già visto in onda il 9 febbraio quando a co-condurre insieme ad Amadeus e Gianni Morandi è stata la campionessa Paola Egonu.

Il promo sbagliato trasmesso dalla Rai

Il promo sbagliato è stato trasmesso su Rai1 immediatamente dopo la fine del telegiornale, intorno alle 9.30. “Terza serata di gara”, annunciava lo spot mandato in onda per lanciare la finale, “Dopo le tante emozioni di questi primi due giorni, tornano a esibirsi sul palco tutti e 28 gli artisti. Musica per tutti i gusti, da ascoltare e riascoltare. E da questa sera la classifica sarà affidata anche al vostro televoto e alla giuria demoscopica. Saliranno sul palco dell’Ariston i Maneskin, Peppino Di Capri, Massimo Ranieri e, con un duetto, Sangiovanni con Gianni Morandi. Insieme ad Amadeus Gianni Morandi e Paola Egonu. Festival di Sanremo, questa sera alle 20.35 su Rai1 e Rai Radio2”. Un errore tecnico evidentemente, ma che nulla toglie all’attesa che serpeggia nel pubblico in vista della finale di sabato 11 febbraio.

La finale di Sanremo 2023 con Chiara Ferragni

A condurre la serata finale del Festival di Sanremo 2023, che si concluderà con la vittoria di uno dei big in gara, sarà il direttore artistico Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni che torna sul palco a qualche giorno dal debutto. Era stata proprio l'influencer italiana più famosa al mondo a inaugurare la prima serata del Festival, rispondendo all'appello di Amadeus che, per sua stessa ammissione, era da anni che provava a portarla sul palco dell'Ariston.