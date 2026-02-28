La classifica provvisoria di Sanremo 2026 prima della finale: le tre top 5

Sabato 28 febbraio la finale di Sanremo 2026 dove verrà decretato il vincitore. Nelle serate precedenti sono state mostrare le classifiche provvisorie con le prime cinque posizioni: ecco l’esito del voto di pubblico e giurie nelle prime tre serate.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella prime tre serate del Festival di Sanremo, a fine puntata, è stata mostrata una classifica provvisoria con le cinque posizioni in ordine sparso dei cantanti che hanno catturato l'attenzione tanto del pubblico quanto delle giurie chiamate ad esprimere le loro preferenze. Nella prima serata, infatti, ha avuto la possibilità di votare solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, nella seconda serata è subentrato il televoto accanto alla Giuria delle Radio, così come nella terza serata. La serata cover e duetti, la quarta, è esclusa dal computo del voto finale, mentre si calcoleranno gli esiti della votazione delle tre serate precedenti.

La classifica della prima serata di Sanremo 2026

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1 martedì 24 febbraio, si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara. Ad esprimere il suo voto la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine di tutte le esibizioni, Carlo Conti la classifica parziale dei primi cinque Big in ordine casuale vedeva:

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

La top 5 della seconda serata del Festival

Nella seconda serata del Festival, trasmessa il 25 febbraio su Rai1, si sono esibiti 15 cantanti. Questo secondo appuntamento ha visto la partecipazione del pubblico, che da casa ha potuto votare l'esibizione che gli è piaciuta di più. Con i telespettatori, anche la Giuria delle Radio. La classifica provvisoria tra i cinque preferiti contava:

Tommaso Paradiso

LDA e Aka7even

Nayt

Fedez e Masini

Ermal Meta

La classifica provvisoria della serata di mercoledì 26 febbraio

La terza serata, mercoledì 26 febbraio, replica lo schema della seconda con 15 cantanti ad esibirsi e il voto da casa e della Giuria delle radio. Una volta conclusa la serata, la classifica provvisoria raggruppava i seguenti artisti: