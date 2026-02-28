La classifica provvisoria di Sanremo 2026 prima della finale: le tre top 5
Nella prime tre serate del Festival di Sanremo, a fine puntata, è stata mostrata una classifica provvisoria con le cinque posizioni in ordine sparso dei cantanti che hanno catturato l'attenzione tanto del pubblico quanto delle giurie chiamate ad esprimere le loro preferenze. Nella prima serata, infatti, ha avuto la possibilità di votare solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, nella seconda serata è subentrato il televoto accanto alla Giuria delle Radio, così come nella terza serata. La serata cover e duetti, la quarta, è esclusa dal computo del voto finale, mentre si calcoleranno gli esiti della votazione delle tre serate precedenti.
La classifica della prima serata di Sanremo 2026
Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1 martedì 24 febbraio, si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara. Ad esprimere il suo voto la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine di tutte le esibizioni, Carlo Conti la classifica parziale dei primi cinque Big in ordine casuale vedeva:
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale
- Ditonellapiaga
- Fedez e Masini
La top 5 della seconda serata del Festival
Nella seconda serata del Festival, trasmessa il 25 febbraio su Rai1, si sono esibiti 15 cantanti. Questo secondo appuntamento ha visto la partecipazione del pubblico, che da casa ha potuto votare l'esibizione che gli è piaciuta di più. Con i telespettatori, anche la Giuria delle Radio. La classifica provvisoria tra i cinque preferiti contava:
- Tommaso Paradiso
- LDA e Aka7even
- Nayt
- Fedez e Masini
- Ermal Meta
La classifica provvisoria della serata di mercoledì 26 febbraio
La terza serata, mercoledì 26 febbraio, replica lo schema della seconda con 15 cantanti ad esibirsi e il voto da casa e della Giuria delle radio. Una volta conclusa la serata, la classifica provvisoria raggruppava i seguenti artisti:
- Arisa
- Sayf
- Luchè
- Serena Brancale
- Sal Da Vinci