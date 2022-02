Jovanotti: “Morandi ha voluto portare il sole a Sanremo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

È stato anche il Festival di Jovanotti, autore della canzone di Gianni Morandi "Apri tutte le porte" e mattatore della serata delle cover, che i due amici artisti hanno stravinto: "Ho sentito subito, fin dalla prima serata, che vibrava bene" commenta Jovanotti a La Stampa sul terzo posto di Gianni Morandi.

Jovanotti, intervistato dal quotidiano La Stampa descrive l'ultimo Festival di Sanremo 2022 e la vittoria di Gianni Morandi:

Un Paese che non ha musica dal vivo da più di due anni è un Paese cui è mancato qualcosa di profondo, al di là della giusta questione del settore in crisi… È un bisogno che è rimasto seppellito. E Sanremo è stato perfetto. Morandi al terzo posto? È stato perfetto così. Il podio più bello di sempre. Perché io Sanremo l’ho sempre guardato… Tre generazioni, tre mondi musicali diversi, ma col respiro giusto: Morandi vecchia scuola, ma non antico; Mahmood e Blanco con un pezzo che parla anche alla generazione diGianni; Elisa che è un’artista fantastica. Anche la successione, perfetta. Alchemica.