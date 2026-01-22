Il Festival di Sanremo 2026 è cominciato con le prove dei 30 cantanti con l’orchestra

L’Orchestra di Sanremo

Il Festival di Sanremo quest'anno si terrà dal 24 al 28 febbraio prossimo, eppure la macchina è già partita. I Big, infatti, sono stati annunciati a dicembre, così come i quattro giovani che si giocheranno le nuove proposte. Lunedì i giornalisti ascolteranno le canzoni in anteprima, e anche la promo per tutti i cantanti si sta scaldando. Insomma, il Festival condotto ancora una volta da Carlo Conti ha cominciato l'avvicinamento alla serata iniziale e all'esibizione dei 30 Big in gara. Ma il 20 gennaio sono cominciate anche le prime prove ufficiali che si sono svolte all'Auditorium del Foro Italico.

Le prove ufficiali, come scrive Il Messaggero, proseguiranno per le prossime settimane e vedranno i cantanti esibirsi assieme all'orchestra del Festival di Sanremo. Per la prima volta anche i Big scopriranno che sensazione dà ascoltare le proprie canzoni arrangiate con l'orchestra sanremese. Affinché il pubblico possa riascoltarle con l'arrangiamento che porteranno sul palco dell'Ariston, però, bisognerà aspettare comunque la prima serata del Festival. Il 26 gennaio, infatti, i giornalisti ascolteranno una dopo l'altra tutte le canzoni sanremesi, ma lo faranno nell'arrangiamento originale, quello che poi ascolteremo in radio.

Intanto Carlo Conti continua a costruire la squadra con cui condurrà questo Festival di Sanremo, il suo secondo consecutivo, dopo l'era Amadeus. Nei giorni scorsi il conduttore Rai, infatti, ha annunciato la presenza per cinque sere di Max Pezzali, che prenderà il possesso della nave da Crociera ormeggiata fuori dalla città ligure e che da qualche anno fa da palco aggiuntivo dell'Ariston. E ha anche annunciato che ad accompagnarlo, come co-conduttrice per tutte e cinque le serate del Festival, sarà Laura Pausini. La cantante, infatti, è l'artista italiana più premiata all'estero (tra Grammy, Latin Grammy e Golden Globe) e torna sul palco in una nuova veste, dopo essere stata lanciata nel mondo musicale proprio da Sanremo.