I Golden Globes torneranno in diretta tv dal prossimo anno I Golden Globes potrebbero tornare in diretta tv dal prossimo anno. Dopo il rifiuto della Nbc di trasmettere la cerimonia di premiazione nel 2022, qualcosa pare possa essere cambiato.

A cura di Ilaria Costabile

La cerimonia di premiazione dei Golden Globes potrebbe tornare in diretta nel 2023, dopo la decisione presa dalla Nbc nel 2021 pare che qualcosa sia cambiato e che la nota emittente abbia deciso di reintegrare nel suo palinsesto uno degli eventi più importanti per lo spettacolo americano.

La decisione della Nbc

Era maggio 2021 quando la Nbc annunciò che non avrebbe trasmesso la consueta cerimonia dei Golden Globes a causa delle critiche alla Hollywood Foreingn Press Association, l'associazione che dal 1944 si occupa di assegnare i premi nelle varie categorie e che è stata accusata di essere poco inclusiva e aperta alla diversità, dal momento che tra i suoi 87 membri non ve ne era neanche uno nero, a queste poi si aggiunsero anche accuse di corruzione. La polemica aveva fatto storcere il naso ad alcuni colossi dello streaming e all'emittente che, quindi, aveva deciso di non trasmettere l'evento in diretta televisiva come ormai da appuntamento fisso, per cui la cerimonia di premiazione fu trasmessa in streaming. Secondo The Hollywood Reporter il prossimo anno, invece, la Nbc avrebbe aperto le porte per un ritorno alle origini, con la premiazione in diretta prevista per il prossimo 10 gennaio.

Non si ha ancora la certezza che ciò possa avvenire, ma ci sono buone probabilità che un evento dalla risonanza mondiale, ritorni sugli schermi di una delle emittenti più famose del globo e che lo scorso anno, con la scelta di non trasmettere la cerimonia, ha assestato un duro colpo per Hollywood che si è vista sottrarre uno dei momenti più attesi dell'anno, che vede a raccolta le star più amate e ammirate su grande e piccolo schermo. Uno dei motivi di questo cambio di rotta potrebbe essere il fatto che quella del 2023 sarebbe l'80esima edizione, un evento nell'evento, quindi, che avrebbe portato la Nbc a riflettere sulla possibilità di riportare i Golden Globes in televisione o meno.