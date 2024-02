Gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2024: cosa faranno sul palco Ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2024 Russell Crowe, Sabrina Ferilli, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Edoardo Leo, Stefano Massini e Paolo Jannacci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 andrà in onda su Rai1 giovedì 8 febbraio a partire dalle ore 20:40. La puntata sarà condotta da Amadeus affiancato dalla comica Teresa Mannino nel ruolo di coconduttrice. Nella scaletta della terza serata di Sanremo 2024, oltre all'esibizione di 15 dei 30 Big in gara, ci sono anche tantissimi ospiti. Sul palco Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Stefano Massini e Paolo Jannacci. Inoltre ci sarà una sorpresa, l'arrivo all'Ariston di Gianni Morandi. Vediamo cosa faranno gli ospiti.

Partiamo da Russell Crowe. L'attore, amatissimo per il ruolo di protagonista nel film Il Gladiatore, è anche un musicista di grande talento. Sul palco del Festival di Sanremo 2024, infatti, si esibirà con la sua band. È stato lo stesso Crowe a scrivere una lettera ad Amadeus, chiedendo di avere la possibilità di presenziare al Festival della Canzone Italiana. Tra gli ospiti anche Sabrina Ferilli, l'attrice presenterà la fiction Gloria, nella quale interpreta una diva decaduta che cerca di riconquistare le luci dei riflettori. La serie dovrebbe andare in onda dal 19 febbraio su Rai1. Spazio alla musica di Eros Ramazzotti che festeggerà i quarant'anni del brano Terra Promessa. Sul palco è atteso anche l'attore Edoardo Leo, che presenterà la serie televisiva Il clandestino, in onda dall'8 aprile sempre su Rai1. Poi, la sorpresa tanto attesa da Amadeus. Si ricongiungerà, infatti, con Gianni Morandi, con il quale ha condiviso il palco dell'Ariston lo scorso anno. Infine, nella terza serata del Festival di Sanremo 2024 anche Stefano Massini e Paolo Jannacci che intoneranno il brano L'uomo nel lampo, che affronta il problema delle morti sul lavoro.