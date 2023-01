“Giulia Salemi a Sanremo contro la violenza sulle donne in Iran”, Amadeus vuole il volto del GFVip Le indiscrezioni parlano della richiesta che Amadeus avrebbe fatto all’influencer italo persiana per un’intervento sul palco del Festival. Ipotesi che strapperebbe a Mediaset il volto fisso del GFVip, in una lotta agli ascolti nella settimana sanremese mai così sentita come quest’anno.

A cura di Giulia Turco

C’è un’ipotesi che aleggia sulla presenza di Giulia Salemi sul palco di Sanremo 2023. A rivelarlo sono le recenti indiscrezioni lanciate da Diva e Donna. Secondo il settimanale edito da Cairo Editore, Amadeus avrebbe pensato al “colpaccio” proponendo all’influencer italo persiana un intervento sulla condizione femminile in Iran. Una mossa astuta, anche se al momento apparentemente piuttosto improbabile, che strapperebbe a Mediaset il volto fisso del GFVip.

La campagna di sensibilizzazione per i ditti delle donne in Iran

Il profilo da “attivista” di Giulia Salemi è emergente. Lo ha dimostrato il suo intervento alla Camera mentre in Iran scoppiavano le proteste per la morte di Masha Amini. Pare che la stessa premier Meloni abbia messo gli occhi sull’influencer per una campagna di sensibilizzazione. Ora, a farsi avanti sarebbe stato anche il direttore artistico del Festival, che avrebbe pensato ad un intervento doppio di Giulia Salemi e Maya Sansa, attrice di origine iraniano. “L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare il numeroso pubblico a casa sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in quel Paese”, si legge su Diva e Donna.

Difficile che Mediaset molli il colpo con Giulia Salemi

Un’ipotesi che tuttavia sembra stridere con le intenzioni di Mediaset di proporre una rigida contro programmazione durante la settimana del Festival. Canale 5 avrebbe deciso infatti di non rinunciare all’appuntamento di giovedì 9 febbraio con il GFVip, né con C’è posta per te nella data della finalissima di Sanremo sabato 11 febbraio. Difficile dunque che in quest’ottica Mediaset conceda di prestare uno dei volti di punta delle prime serate ad Amadeus. D’altronde il doppio appuntamento settimanale del GFVip non è ancora stato confermato, dunque c’è tempo per delineare meglio la situazione. Quel che è certo è che per Salemi si avvererebbe un sogno, da troppo tempo chiuso in quel cassetto.